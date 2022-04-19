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Zımmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İslamda Zımmi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Zımmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir İslamda Zımmi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski dilde zimmet, korunan, gözetilen ve himaye edilen anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan Zımmi kelimesinin sözlük anlamı ise korunan kişi ve topluluklardır. Hz. Muhammed'in Mekke'yi fethetmesinden sonra kurulan İslam Devletinde, sadece İslam'ı seçenlerin değil gayrımüslimlerin de can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Bu nedenle Müslüman olmayan azınlıklara zımmi denmiştir. Zımmi kelimesinin anlamını detaylı olarak derledik.

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Fıkıh kurallarının geçerli olduğu İslam ülkelerinde bir kişinin ya da topluluğum zımmi olarak nitelenmesi için, o kişilerin bir dine mensup olması gerekir. Ateist anlamına gelen dehri ve münkirler ise hiçbir dini inanca sahip olmadıkları için bu kişiler zımmilere sunulan ayrıcalıklardan faydalanamamıştır. 

 Zımmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Zımmi kelimesi, temel hakları korunan demektir. İslam devletlerinde, diğer tüm azınlıklara karşı hoşgörülü bir politika yürütülmüştür. Osmanlı Devletinde uygulanan istimalet politikası da bunun en büyük kanıtlarından biridir. Zımmi olarak nitelendirilen azınlıkların sahip olduğu temel haklar şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yaşama Hakkı: 

 Dinimize göre Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Hristiyanlar ve Musevilerin can güvenliği bizzat devlet tarafından sağlanır. 

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 2- İbadet Hakkı: 

 Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda kiliselere ve havralara dokunmamış, insanların özgür bir şekilde ibadet etmelerine müsamaha göstermiştir. 

 İslam'da Zımmi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Cizye vergisi ödemek şartıyla can güvenliği, özgürce ibadet etme ve diğer tüm temel hakları güvence altına alınmış kişilere zımmi denir.

 

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