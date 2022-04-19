Zımmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İslamda Zımmi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Fıkıh kurallarının geçerli olduğu İslam ülkelerinde bir kişinin ya da topluluğum zımmi olarak nitelenmesi için, o kişilerin bir dine mensup olması gerekir. Ateist anlamına gelen dehri ve münkirler ise hiçbir dini inanca sahip olmadıkları için bu kişiler zımmilere sunulan ayrıcalıklardan faydalanamamıştır.

Zımmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Zımmi kelimesi, temel hakları korunan demektir. İslam devletlerinde, diğer tüm azınlıklara karşı hoşgörülü bir politika yürütülmüştür. Osmanlı Devletinde uygulanan istimalet politikası da bunun en büyük kanıtlarından biridir. Zımmi olarak nitelendirilen azınlıkların sahip olduğu temel haklar şu şekilde sıralanabilir:

1- Yaşama Hakkı:

Dinimize göre Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Hristiyanlar ve Musevilerin can güvenliği bizzat devlet tarafından sağlanır.

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2- İbadet Hakkı:

Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda kiliselere ve havralara dokunmamış, insanların özgür bir şekilde ibadet etmelerine müsamaha göstermiştir.

İslam'da Zımmi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Cizye vergisi ödemek şartıyla can güvenliği, özgürce ibadet etme ve diğer tüm temel hakları güvence altına alınmış kişilere zımmi denir.