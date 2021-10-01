Zimmet alındı ne demek? PTT kargo zimmete alınan kargo ne zaman gelir ve kaç gün sürer

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Son dönemlerde teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile beraber yeni gelişmelerle hizmet vermeye başlayan PTT, kargo hizmeti de vermeye başlamıştır. Özel kargo firmalarına göre daha uygun fiyatlarla hizmet sağlayan PTT kargo, pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bununla beraber gelişen teknoloji sayesinde, kargolara ait özel bir takip numarası ile kargonun nerede olduğuna dair pek çok bilgi edinilmektedir. PTT zimmet alındı ibaresi; sipariş edilmiş olan ürünün UKİM ya da gümrükte kaldığı anlamına gelir. Ürün, dağıtılmadan önce zimmete alınabilmekte olup, bu durum kullanıcı bakımından herhangi bir probleme neden olmamaktadır. Kullanıcı, kısa bir zaman içerisinde ürününe sahip olacaktır.

PTT zimmet alındı mesajı, genel olarak yurtdışından gelecek olan kargolar adına yapılan sorgulamalar sonucunda görülmektedir. Çok karşılaşılan bir durum olmamakla beraber bu ibarenin anlamını merak eden pek çok kişi vardır. Yukarıda bahsedildiği üzere bu ibare; siparişi verilen ürünün UKİM ya da gümrükte takıldığını ifade eder. Ürünün dağıtım öncesinde zimmete alınması mümkün olup, bu herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Ürün kısa zaman içerisinde alıcıya ulaştırılacaktır.

Zimmet Alındı Ne Demek?

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PTT zimmete alındı mesajı; kargo şubesi, şirket veya dağıtımcı açısından zimmete alınması, dağıtım adına hazırlanması anlamını taşımaktadır. PTT zimmet alındı ibaresi; gönderi takibi esnasında ekranda çıkan bir yazıdır. PTT firması; hem yurtdışı hem de yurtiçi olarak hizmet veren bir firma olmaktadır. Bununla birlikte böyle bir yazıyla karşılaşılması durumunda, kargonun yurtdışından geldiği söylenebilir. Yurtdışından beklenen kargoların daha uzun süreli olarak ulaştığı belirtilebilir. Bu tür durumlarda gönderi takibi ile gönderinin durumuna bakılmaktadır. Eğer ürün Türkiye'ye giriş yapmışsa ve kişiye ulaşmadıysa UKİM'de görünür. Bu şekilde de ''zimmet alındı'' ibaresi ile karşılaşmak mümkündür.

Zimmet alındı gibi bir mesaj ile karşılaşılması durumunda, UKİM veya gümrükte siparişi yapılan ürünün hazır bulunduğu bilinmelidir. Ürün; şirket tarafından gönderildiği zaman ve dağıtan tarafın eline geçtiği zaman; bu ifade kullanılmaktadır. Kargo firmalarında bilhassa yurtdışından gelen ürünlerin söz konusu olmasıyla beraber sorgulama işlemlerinin yapılması türlü metotlarla olmaktadır. Bu metotlar içerisinde PTT resmi İnternet sitesinden, takip numarası ya da barkod numarası ile ürün takibi yapılabilmektedir. Bunun dışında şubeye gidip ya da telefon ile arama yaparak da sorgulama gerçekleştirilebilmektedir.

PTT Kargo Zimmete Alınan Kargo Ne Zaman Gelir ve Kaç Gün Sürer?

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PTT zimmet alındı uyarısı, genel olarak insanların alışmadığı bir uyarıdır. Bu yüzden de pek çok kişi tarafından garipsenmektedir. Yurtdışından alınan ürünlerin neredeyse birçoğu tedirginlik ile alınır. Bu endişenin sebebi ise; gümrüğe takılması, iptal edilerek kişiye ulaşmamasıdır. Bunun yanı sıra PTT zimmete alındı mesajı; ürünün o an zimmet altında olduğunu ifade eder. Bu durumun herhangi bir sorun teşkil etmediği söylenebilir. Sipariş edilmiş olan ürünün en geç iki- üç gün içinde dağıtıma çıkacağı belirtilerek, kişiye ulaştırılır. PTT kargo zimmete alınan kargonun çok geç bir zamanda ulaşmayacağı belirtilebilir. Bu durumda bireyin endişe etmemesi ve ürünün bireye ulaştırılacağı bilinmelidir. PTT kargo zimmete alınan kargo, en fazla iki gün içerisinde ulaştırılmaktadır.