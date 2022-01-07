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Zılgıt ne demek, ne anlama gelir? Zılgıt kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zılgıt#Zılgıt Ne Demek
Zılgıt ne demek, ne anlama gelir Zılgıt kelimesinin TDK sözlük anlamı

Herkesin duyduğu zılgıt kelimesinin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok birey bulunuyor. Anlam bakımından araştırılan zılgıt kelimesinin doğru anlamı oldukça merak ediliyor. Doğru anlama ulaşmak için zılgıt kelimesinin TDK'da bulunan doğru anlamı kişilerce öğrenilmek isteniyor. Zılgıt ne demek, ne anlama gelir? Zılgıt kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda detayları derledik.

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Herkesin farklı alanlarda duyduğu zılgıt kelimesinin bir anlam karşılığı bulunuyor. TDK tarafından anlamı açıklanan bir kelimedir. TDK'ya göre zılgıt sözcüğü, azarlama anlamındadır.

 Zılgıt Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kelimelerin sahip olduğu birçok anlam bulunuyor. Kelimelerin anlamları bakımından kullanılması gerekiyor. Anlamı bilinmeyen sözcüklerin kullanımı doğru bulunmuyor. Anlamı merak edilen zılgıt kelimesi de, bazı nedenlerden dolayı araştırılıyor. Hangi anlamı taşıdığı konusunda zılgıt kelimesi arama motorlarında aranıyor.

 Herkesin merak ettiği zılgıt sözcüğünün hangi anlama sahip olduğu oldukça merak ediliyor. Görülen veya duyulan zılgıt kelimesi, azarlama anlamında kullanılıyor. Azarlama veya korkutma kelimeleri, zılgıt kelimesinin anlamlarıdır.

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 Zılgıt Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Herkesin merak ettiği zılgıt kelimesinin farklı anlamları bulunuyor. Bilgi sahibi olmak isteyenler zılgıt kelimesinin sözlük anlamını araştırabiliyor. Neyi ifade ederek kullanıldığı oldukça merak ediliyor. Her kelimede olduğu gibi, zılgıt sözcüğü de bir anlam taşıyor. TDK tarafından anlamı açıklanan bir kelime çeşididir. TDK'ya göre zılgıt kelimesi azarlama ve korkutma anlamındadır. Korkutma ve azarlama anlamlarıyla bilinen bir kelimedir.

 

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