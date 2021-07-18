Zil, 6 Eylül’de çalacak

Program kapsamında birçok faaliyet düzenlendiğine dikkat çeken Selçuk, okçuluk, satranç, dart gibi etkinliklerde çocukların yetenekli oldukları alanların ortaya çıktığını anlattı. Bakan Selçuk, Telafide Ben de Varım programına tüm öğrencilerin diledikleri zaman katılabileceğini belirtti.

DAHA FAZLA EVE KAPATMAMALI

Selçuk, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna ise, “Türkiye’nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım” yanıtını verdi. Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşları COVID-19 tedbirlerine uymaya çağıran Selçuk, “Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var” diye konuştu. Okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getiren Bakan Selçuk, “Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül’de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.