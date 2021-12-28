Zikretmek ne demek, ne anlama gelir? Zikretmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Zikretmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Anmak 2- Söylemek 3- Hatırlamak 4- Yad etmek 5- Anımsamak

6- Sözünü etmek 7- Bahsetmek 8- Dile Getirmek 9- Tahattur Etmek

Zikretmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 12 asırdır kullanılmakta olan zikretmek kelimesi, birinin yaptıklarından söz açmak ya da birinin ismini anmak demektir. Kelimenin ''zikri geçmek'' şeklindeki kullanımı da halk arasında yaygındır.

Zikir kelimesinden türetilen diğer birleşik isimler ve tamlamalar şunlardır:

1- Zikr-i Hafi: Sessiz bir şekilde yapılan zikir

2- Zikr-i Aleni: Herkesin duyabileceği bir şekilde Allah'ın sıfatlarını zikretmek

3- Zikrullah: Allah'ın Kuran'ı Kerim'de yer alan en güzel isimleriyle birlikte anılması

Zikretmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Zikretmek - Doğru Kullanım

Zikr etmek - Yanlış Kullanım

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Zikretmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Her fırsatta Allah'ı zikredip Ona ibadet etmeliyiz.