Zıkkım nedir, nereden gelir? Zıkkım neye denir?

Zakkum esas olarak bir zehirdir ve günümüzde Türkçenin içinde çok fazla kullanılmış olan ve hala da kullanılmaya devam eden kelimelerden bir tanesini oluşturur.

Zıkkım Kelimesinin Türk Dil Kurumuna Göre Anlamı Nedir?

Zıkkım kelimesi, dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimelerden bir tanesini oluşturur. Zıkkım kelimesinin kökeni Arapçadır. Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında ise zıkkım kelimesinin anlamları şu şekilde sıralanabilir:

Zehir, ağı

Sigara ve İçki gibi zararlı kabul edilen alışkanlıklar için kullanılmakta olan bir söz

Sıkıntı vermekte olan kimse veya şey

Zıkkım Kelimesinin Hikâyesi Nedir?

Günümüzde bakıldığında esas olarak zıkkım kelimesinin önemli bir yeri ve hikâyesi mevcuttur. Zararlı ya da zehirli, sıkıntılı şey anlamına gelen zıkkım kelimesi, Arapçada yer alan “zakkum” kelimesinin günümüzdeki karşılığını ifade eder. Canlı ve pembe çiçekleri ile birlikte pek çok sayıda olan bitkiden daha etkileyici bir görünüme sahip olan zakkum ağacı, İslam dini içerisinde “Cehennem Ağacı” şeklinde kabul edilmiştir. Bununla birlikte cehennem ağacının, cehennemin ateşlerinin arasında açtığına inanılmıştır.

Zakkum, zehir seviyesi yüksek olan bir ağaç türüdür ve ayrıca bu zehir ölümcül bir düzeyde olabilmektedir. Zakkum ağacının yaprakları da dikenli olan bir yapıya sahiptir. Tüm bu özelliklerinden ve İslam dini içerisindeki kapsamından dolayı zakkum ağacının zehirli olan bu özelliği Türkçe içerisinde “zıkkım” sözcüğü ile karşılık bulmuştur. Bu sebepten dolayı zıkkım kelimesi günümüzde zehirli olan ya da kötü olan alışkanlıklar için kullanılır.

Zıkkım Hakkındaki Önemli Bilgiler Nelerdir?

Zakkum, Arapçada زقوم şeklinde yazılır. Zakkum ağacı, İslam dinine bakıldığında, cehennem içinde var olduğuna inanılmakta olan ölümcül ve aynı zamanda da acı meyvesi olan bir ağaçtır. Cennet içinde yer alan mevcut olan ağacın ismi ise Tuba ağacıdır. Herhangi bir öldürücü olan gıda manasını bünyesinde bulunduran ve taşıyan zakkum ağacı, Türkçe içerisinde zehir ya da acı anlamlarına gelmiş olan zıkkım sözcüğü biçiminde günlük yaşamda oldukça sık bir şekilde kullanılır.