Spastik Levent evde çalışarak üniversiteyi bitirdi

Doğuştan spastik tanısı konan 42 yaşındaki Levent Güzel, doktorların olumsuz söylemlerine rağmen, annesinin desteğiyle yürümeyi öğrenip, hiç okula gitmeden büyük bir başarıya imza attı. Okuma yazmayı evde öğrenen Levent Güzel, eğitimini dışarıdan tamamlayarak ilkokul, ortaokul ve lise diploması aldı. Üniversite sınavlarını kazanarak Türk dili ve edebiyatı bölümünü bitiren Levent Güzel, hem bitirdiği bölüm hem de okuduğu romanlardan esinlenerek yaklaşık 70 şiir yazdı.
Anne Nurtaç Güzel
, Levent’in çocukluk döneminde karşılaştıkları zorlukları ve onun azmi sayesinde nasıl büyük başarılar elde ettiğini anlatırken en büyük hayalinin oğlunun yazmış olduğu şiirlerin kitap haline gelmesini görmek olduğunu söyledi.HAYALİM ŞİİR KİTABINI GÖRMEK
Nurtaç Güzel; “Oğlum 1982’de dünyaya geldiği zaman da engelliymiş. İki yaşına kadar hiç oturmadığı için rahatsızlığını fark edemedik. Daha sonra doktora götürdük. Buradaki doktorlar herhangi bir teşhis koyamayınca İstanbul’a götürdük. Orada Spastik Çocuklar Derneği’nde tedavi gördü. 7 yaşına kadar hiç yürümedi. Daha sonra ayağa kalktı ve 10 yaşında yürümeye başladı. O dönemler çok eziyet ve zahmet çekti. Bizler de sadece onun üzüntüsünü yaşadık. Okul yaşı geldiğinde kendi imkanlarımla evde okuma yazmayı öğrettim. Daha sonra ise ilkokul için okuryazarlık belgesini aldık. Ardından ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Üniversite için açık öğretime kayıt yaptık. Edebiyat mezunu olduğu ve okuduğu kitaplardan esinlendiği için şiire merak saldı. Çok duygusal şiirler yazıyor. Şiirlerine kitap haline getirmek istiyoruz. Tek hayalim şiir kitabını görmek. Yemeğini ben yediriyorum üstünü ben değiştiriyorum. Levent benim can yoldaşım oldu. Hayatımın anlamı desem yeridir” diye konuştu.