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Zihin nedir, ne anlama gelir? Zihin ne demek? Zihin kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Zihin#Kelime#TDK
Zihin nedir, ne anlama gelir Zihin ne demek Zihin kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zihin kelimesi, 11. yüzyılda literatüre girdi. Zihin, anlama kabiliyeti ve idrak etme kuvveti demektir. Bu sözcük aynı zamanda hafıza manasında da kullanılır. Zihin kelimesinden türetilmiş olan birçok tamlama ve kalıp ifade edebi eserlerde de sıklıkla geçer. Örneğin zihn-i mahdud, dar görüşlü anlamına gelir. Sarf-ı zihin ise, akıl yürütmek ve bir mesele hakkında enine boyuna düşünmek demektir. Zihin nedir, ne anlama gelir? Zihin ne demek tüm detayları ile sizler için derledik.

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Zihin kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Akıl 2- Dimağ 3- Bellek 4- Magz 5- Beyin 6- Havsala 7- Muhakeme

 8- Us 9- Zeka 10- Derk 11- İzah 12- Kariha

 Zihin Nedir?

 Zihin, olayları, olguları ve nesneleri tanımlama, idrak etme ve yorumlama kuvvetidir. İnsanın düşünce yetisine zihin kuvveti de denir.

 Zihin Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan zihin kelimesi, akıl ve zeka anlamına gelir. İmkan-ı Zihin, bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünmek demektir. Zihnen ise, düşünerek, akıl yorarak manasında kullanılır.

 Zihin Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre zihin kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Bir şeyi anlama, idrak etme yetisi,

 İkinci Anlamı: Bellek, hafıza

 Zihin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 ''Zihnini bu tür şeylerle yorarsan sınavına odaklanamazsın.''

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#Zihin#Kelime#TDK

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