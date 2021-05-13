Ziggurat Nedir Ve Hangi Uygarlığa Aittir? Ziggurat Tapınağı Bölümleri, Katları Ve Kullanım Amaçları

Mezopotamya topraklarına özgü olan Zigguratlar büyük bir mimarlık örneği olarak inşa edilmiştir. Zigguratlar, yapı olarak piramitleri andırsada kendine has olan farklılıkları olduğunu söylemek mümkündür. İnşa edilen Zigguratlar, birçok farklı amaç için kullanılmıştır. Yani sadece tek bir amaçla inşa edildiklerini söylemek doğru değildir.

Ziggurat Nedir ve Hangi Uygarlığa Aittir?

Ziggurat, piramitleri andıran tapınaklara verilen isimdir. Bu tapınaklar Mezopotamya topraklarında inşa edilmiştir. Farklı yapıları ve özellikleri ile dikkat çeken bu tapınaklar birçok farklı amaç için kullanılmıştır. Ziggurat kelimesinin karşılığı olarak Tanrıdağı anlamı kullanılmaktadır. Bu anlama bakılarak Zigguratların yapılma amacı daha iyi anlaşılabilir.

Zigguratları kullanan uygarlıklar arasında; Asurlar, Babiller ve Sümerler vardır. Bu uygarlıklar, inşa ettikleri Zigguratlar ile ibadetlerini yerine getirirlerdi. Tabi, bu yapılar sadece ibadet etmek için yapılmamıştır. Çeşitli amaçlar için Zigguratlardan yararlanılmıştır.

Günümüzde, özellikle arkeoloji alanında yapılan çalışmalar için Zigguratların önemi büyüktür. Çünkü bu yapıların birçok özelliği vardır. Bu özellikler, Mezopotamya uygarlıkları hakkında çok önemli bilgilere ulaşılmasına yardımcı olmuştur.

Zigguratları ilk inşa eden uygarlığın Sümerler olduğu düşüncesi yaygın bir inanıştır. Tabi, tarih araştırmaları sürekli güncellenen bir yapıdadır. Yeni araştırmalar ve bulgular sonucunda Zigguratlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Zigguratları inşa etmek ise hükümdarın temel görevleri arasında yer almıştır. İnanışa göre Tanrı'nın o uygarlığa karşı hoşnut olması ve bereket vermesi gerekliydi. Bunun için Tanrı'nın evini inşa etme görevini hükümdar üstlenmiştir.

Ziggurat Tapınağı Bölümleri, Katları ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

Ziggurat adı ile inşa edilen tapınaklar birçok farklı bölümden oluşmaktaydı. Herodot'un verdiği bilgilere göre Zigguratların tepesinde bir türbe bulunmaktaydı. Günümüzde ise bu türbelere rastlanılmamıştır. Bazı bilgilere göre ise türbe olarak adlandırılan yerin tapınak olduğu düşünülmektedir. En üstteki tapınağı ulaşmak için yukarıya uzanan bir rampa bulunurdu.

Zigguratlar, piramitlere benzesede üst tarafları daha düz bir biçimdeydi. Bu yüzden piramitlerden farklı özellikleri vardır. Zigguratların yapımında kullanılan tuğlalar ise özel bir biçimde hazırlanmıştır. Güneşte ısıtılan bu tuğlalar büyük bir özenle inşa edilmiştir. Zigguratlar, 2 ve 7 kat arasında inşa edilirdi. Zigguratın odalarına ise sadece rahipler girebilirdi.

Ziggurat Tapınağı Hangi Amaçlarla Kullanılmıştır?

Ziggurat tapınağının asıl kullanım amacı ibadet yapmaktır. Ziggurat tapınağını kullanan uygarlıklar, bu yapıların içerisinde Tanrıların var olduğuna inanırdı. Bu nedenden dolayı Zigguratlar vasıtasıyla Tanrı'ya daha çok yakınlaşılacağı düşüncesi hakimdi. Yani Ziggurat, insanların tanrıya yaklaştığı düşüncesini yansıtan önemli bir araç olmuştur. Tabi, bu tapınaklar sadece ibadet etmek amacıyla kullanılmamıştır.

Ziggurat tapınağı kullanım amaçları:

- İbadet,

- Okul,

- Gözlem evi,

- Depo.

Zigguratların kontrolü rahiplerin ellerindeydi. Rahiplerin sorumluluğunda olan Zigguratlar, en çok ibadet etmek için kulanılmaktaydı. Ayrıca bu tapınaklara zaman zaman eğitimler verildiği düşünülmektedir. Geniş ve yüksek bir yapısı olan Zigguratlar, aynı zamanda özel bir gözlem evi olarak kullanılmıştır. Bazı odaları ise depo olarak kullanılmaktaydı.

Günümüzde yapılan çalışmalarda farklı özellikte Zigguratlara rastlanılsa da bu yapıların birçoğu tahrip olmuştur. İnceleme yapılan alanlarda bulunan kalıntılar ve kabartmalar detaylı şekillerde incelenmiştir. Bu incelemeler ile Zigguratlar hakkında bilgiler edinilmiştir. Dünya'da ise bilinen 32 adet Ziggurat vardır. İran'da yer alan Koka Zanbil Zigguratı eski halini büyük ölçüde korumayı başarmıştır.