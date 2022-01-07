Zibidi ne demek, ne anlama gelir? Zibidi kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Herkesin duyduğu zibidi kelimesinin sözlük anlamı bulunuyor. Anlam bakımından araştırılan zibidi kelimesi, bireyler için kullanılan bir kelimedir. TDK'ya göre zibidi kelimesi, yersiz ve zamansız davranışlarda bulunan kişiler için kullanılıyor.

Zibidi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İnternet sitelerinde, dergilerde veya gazetelerde yer alan tüm yazılar farklı anlamlara sahip olan sözcüklerle oluşturuluyor. Anlamlı bir cümle yapısı hazırlayabilmek için, anlamı bilinen kelimelerin tercih edilmesi önemli bir husustur. Herkesin merak ettiği zibidi kelimesinin detaylı birkaç anlamı bulunuyor. Belirlenen anlamlarını bilmek isteyenler zibidi kelimesi için sözlük kullanabiliyor. Kullanılan zibidi kelimesi, yersiz davranışlar yapan kişiler anlamına sahiptir.

Haberin Devamı

Zibidi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Her kelime anlam bakımından farklı şekillerde kullanılıyor. Mutlaka karşılaşılacak sözcüklerden biri olan zibidi kelimesi, bireylerce ilgilenilen bir kelimedir. Anlam konusunda araştırma yapmayı tercih edenler, zibidi kelimesinin anlamını öğrenerek bilgi edinebiliyor. Sözcüklerin yapısıyla ilgilenen her birey, zibidi kelimesinin kullanıldığı farklı anlamları araştırıyor. TDK'da zibidi kelimesinin belirtilen anlamları bulunuyor. TDK'da zibidi sözcüğü, yersiz hareketler yapan kişiler anlamındadır.