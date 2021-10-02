Zeytinyağı asit mi baz mı? Zeytinyağının asit oranı nasıl ölçülür

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördüBeşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü#Beşiktaş
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Hamsik orta sahadan attı, sayılmadı Kural ne diyorHamsik orta sahadan attı, sayılmadı! Kural ne diyor?#Trabzonspor
Bakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: Fazlasıyla önem kazandıBakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: 'Fazlasıyla önem kazandı'#Koronavirüs
Beşiktaş, Sivassporu yenip 2 hafta sonra galip geldiBeşiktaş, Sivasspor'u yenip 2 hafta sonra galip geldi#Süper Lig
Sudan sebep Komşusu tarafından öldüresiye dövüldüSudan sebep! Komşusu tarafından öldüresiye dövüldü#Antalya
Trumptan Twitter hamlesi Mahkemeye başvurduTrump'tan Twitter hamlesi! Mahkemeye başvurdu#Trump
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
Ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: Adalet sağlanamadıÖlüm yıldönümünde çarpıcı makale: 'Adalet sağlanamadı'#Cemal Kaşıkçı
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı Bakasetas şovla zirveye...Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı! Bakasetas şovla zirveye...#Süperlig
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Zeytinyağı asit mi baz mı? Zeytinyağının asit oranı nasıl ölçülür

#Zeytinyağı
Zeytinyağı asit mi baz mı Zeytinyağının asit oranı nasıl ölçülür

Zeytinyağı, salatalarda ve yemeklerde kullanılan oldukça faydalı bir yağdır. Bunun yanında kozmetik alanında da sıklıkla bu yağdan faydalanılmaktadır. Zeytinyağı asit mi baz mı? Zeytinyağının asit oranı nasıl ölçülür? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Zeytinyağı doğal yollar ile üretilen bitkisel bir yağ olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaktadır. Bu yağın yeşilimsi bir rengi bulunmaktadır. İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı bir yağ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zeytinyağı Asit mi, Baz mı?

Zeytinyağının cilt sağlığı için de pek çok faydası bulunmaktadır. Cilde sürüldüğü zaman, cildin yumuşak ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Cildin ihtiyacı olan nemi sağlaması sebebi ile özellikle kuru ciltliler tarafından tercih edilmektedir.

Zeytinyağı insanlar tarafından asitli bir besin olarak düşünülmektedir. Ancak bu yanlış bir ifadedir. Zeytinyağı asidik özellikte olsa da içindeki asit, zeytinyağının asitli bir besin olduğunu anlamını taşımaz. Ancak zeytinyağı asit özellik göstermektedir.

Zeytinyağı PH değerleri farklı olabilmektedir. 100 gramlık bir zeytinyağı içerisinde yer alan oleik asit miktarı zeytinyağının asitlik derecesini belirlemektedir. Zeytinyağı içerisindeki asitlik oranı %0,8'den daha az ise bu zeytinyağı, sızma zeytinyağı olarak isimlendirilmektedir.

Zeytinyağının Asit Oranı Nasıl Ölçülür?

Zeytinyağının asitlik derecesinin ölçülebilmesi için bir laboratuvar ortamına gerek yoktur. Zeytinyağının asitlik derecesini ölçmek için alkol eter, asit solüsyonu, cam ölçme tüpü, cam pipet ve cam balon yeterlidir. Ölçme tüpü içerisine öncelikle 10 gram zeytinyağı eklenir. Üzerine ise 30 gramlık alkol eter eklenmektedir. Bu iki madde iyi bir şekilde karıştırılır. Sonrasında cam pipet içine bir miktar asit ölçme solüsyonu alınarak bu karışımın içerisine yavaş yavaş damlatılır. Karışımın önce kırmızı bir renk aldığı sonrasında sarı renge döndüğü gözlemlenir. Damlatılan değer 10'a bölündüğünde elde edilen asitlik derecesi zeytinyağının asitlik derecesini vermektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinyağı