Zeytinyağı asit mi baz mı? Zeytinyağının asit oranı nasıl ölçülür

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Zeytinyağı doğal yollar ile üretilen bitkisel bir yağ olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaktadır. Bu yağın yeşilimsi bir rengi bulunmaktadır. İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı bir yağ olarak karşımıza çıkmaktadır.



Zeytinyağı Asit mi, Baz mı?



Zeytinyağının cilt sağlığı için de pek çok faydası bulunmaktadır. Cilde sürüldüğü zaman, cildin yumuşak ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Cildin ihtiyacı olan nemi sağlaması sebebi ile özellikle kuru ciltliler tarafından tercih edilmektedir.



Zeytinyağı insanlar tarafından asitli bir besin olarak düşünülmektedir. Ancak bu yanlış bir ifadedir. Zeytinyağı asidik özellikte olsa da içindeki asit, zeytinyağının asitli bir besin olduğunu anlamını taşımaz. Ancak zeytinyağı asit özellik göstermektedir.



Zeytinyağı PH değerleri farklı olabilmektedir. 100 gramlık bir zeytinyağı içerisinde yer alan oleik asit miktarı zeytinyağının asitlik derecesini belirlemektedir. Zeytinyağı içerisindeki asitlik oranı %0,8'den daha az ise bu zeytinyağı, sızma zeytinyağı olarak isimlendirilmektedir.



Zeytinyağının Asit Oranı Nasıl Ölçülür?



Zeytinyağının asitlik derecesinin ölçülebilmesi için bir laboratuvar ortamına gerek yoktur. Zeytinyağının asitlik derecesini ölçmek için alkol eter, asit solüsyonu, cam ölçme tüpü, cam pipet ve cam balon yeterlidir. Ölçme tüpü içerisine öncelikle 10 gram zeytinyağı eklenir. Üzerine ise 30 gramlık alkol eter eklenmektedir. Bu iki madde iyi bir şekilde karıştırılır. Sonrasında cam pipet içine bir miktar asit ölçme solüsyonu alınarak bu karışımın içerisine yavaş yavaş damlatılır. Karışımın önce kırmızı bir renk aldığı sonrasında sarı renge döndüğü gözlemlenir. Damlatılan değer 10'a bölündüğünde elde edilen asitlik derecesi zeytinyağının asitlik derecesini vermektedir.