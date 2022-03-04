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Zeytinburnu Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Zeytinburnu Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Zeytinburnu Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Zeytinburnu Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Türkiye'de bulunan şehirlerden biri de, İstanbul'dur. İstanbul şehrinde bulunan ilçeler kişilerce araştırılabiliyor. Zeytinburnu İstanbul'da yer alan ilçelerden biridir. İstanbul'un ilçesi olan Zeytinburnu'nun hangi adliyeye bağlı olduğu merak ediliyor. Avrupa mı yoksa Anadolu bölgesi mi olduğu araştırılıyor. Zeytinburnu hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Zeytinburnu Avrupa mı Anadolu yakası mı? Zeytinburnu ilçesi hakkında tüm detayları derledik.

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İstanbul şehrine bağlı olan çok fazla sayıda ilçe bulunuyor. Zeytinburnu ilçesi de, İstanbul'un içinde olan ilçelerden biridir. Zeytinburnu Avrupa bölgesinde bulunan ve Bakırköy Adliyesi'ne bağlı olan bir ilçedir. 

 Zeytinburnu Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 İstanbul'u bilmeyen bireyler gideceği ilçelerin isimlerini araştırarak bölgeyi öğrenmek istiyor. Özellikle Zeytinburnu ilçesi hakkında bilgi edinmek isteyen bireyler bulunuyor. Zeytinburnu ilçesine gitmek isteyenler hangi yakada olduğunu öğrenmek istiyor. Zeytinburnu ilçesi İstanbul'un Avrupa bölgesinde yer alan bir ilçedir. 

 Avrupa bölgesine ulaşım sağlanarak, Zeytinburnu ilçesine gidilebiliyor. Zeytinburnu ilçesinin hangi adliyeye bağlı olduğu konusu da araştırılıyor. Zeytinburnu ilçesi, Bakırköy Adliyesi'ne bağlıdır. Yapılacak tüm işlemler Bakırköy Adliyesi üzerinden gerçekleştiriliyor. 

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 İstanbul Zeytinburnu Avrupa mı Yoksa Anadolu Yakası mı? 

 İstanbul şehri Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere ikiye ayrılıyor. İstanbul şehrine ilk defa gelecek olan bireyler, Zeytinburnu ilçesinin konumunu öğrenmek istiyor. İstanbul'a bağlı olan Zeytinburnu şehri, Avrupa yakasında yer alıyor. Avrupa yakası içerisinde bulunan ilçelerden biridir.

 

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