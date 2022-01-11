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Zeytin meyve mi sebze mi?

#Araştırma#Zeytin Sebze Mi#Zeytin Meyve Mi
Zeytin meyve mi sebze mi

Günlük hayatta en çok tükettiğimiz besinlerin bazen hangi besin grubuna dahil olduğunu bilmiyoruz. Sofralarımızı süsleyen hangi ürünlerin meyve mi yoksa sebze mi olarak sınıflandırıldığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Günümüzde hangi besin grubunda yer aldığı merak edilen ürünlerden birisi de zeytindir. Zeytin meyve mi sebze mi tüm detayları ile sizler için derledik.

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Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı zeytin, meyve kategorisine mi yoksa sebze kategorisine mi giriyor hep merak ediliyor.

 Zeytin Meyve mi, Sebze mi?

 Halk arasında hangi kategoriye girdiğine tam karar verilemeyen besinlerden birisi de zeytindir. Zeytin de aslında bir çeşit meyvedir. Zeytin, genellikle fidan olarak dikilir ve daha sonra ağaç olup çiçek açar. Daha sonra ağacın ağaçları da meyveye dönüşür. Bir bitkinin çiçeğinden meydana gelen ve içinde yeni bir bitki oluşturabilecek olan zeytinin, çekirdeği taşıyan etli kısmı ise, meyvedir. Zeytin ağacından elde edilen bu meyve ise, insanların çok severek tükettiği besinler arasında yer alır. Sebzelerin içinde yer alan çekirdek şeklinde tohumu yoktur. Bu meyvenin belirli bir bölümü yenir. Sebzeler ise; yaprak, kök ve sap gibi diğer bitki kısımlarından oluşur.

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 Zeytinin ilk olarak meyve olmadığını düşünmemizin asıl nedeni, meyveler gibi ağaçtan toplandığı gibi yenememesinden kaynaklanır. Zeytin hasat edildiği zaman acı bir meyve olduğu için belli başlı bazı işlemler sonucunda acılığını giderildikten sonra tüketilir. Zeytinyağı ise, bir çeşit meyve suyudur.

 

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