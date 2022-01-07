Zeyrek ne demek, ne anlama gelir? Zeyrek kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Zeyrek kelimesi anlayışlı, aklı başında kişiler için kullanılan bir sıfattır.

Zeyrek Ne Demek?

Zeyrek kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. Zeyrek kelimesi dilimizde eski zamanlarda kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Zeyrek kelimesi anlayışlı kişiler için kullanılan bir sıfat olarak bilinmektedir. Zeyrek kelimesinin bir de halk ağzında kullanım şekli bulunmaktadır. Zeyrek halk ağzında eli uz yani usta kişiler için kullanılan bir terimdir.

Zeyrek Ne Anlama Gelir?

Zeyrek kelimesi usta kişiler için kullanılan bir sıfat olarak bilinmektedir. Bir kişi bir işi çabuk kavrıyorsa o kişiye zeyrek sıfatı kullanılabilmektedir. Zeyrek kelimesinin aklı başında anlamı da bulunmaktadır. Zeyrek zeki kişiler içinde kullanılan bir sıfattır.

Zeyrek TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Zeyrek kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında iki anlam çıkmaktadır. Zeyrek kelimesinin ilk anlamı dilimize Farsçadan geçmiş ve eskimiş bir kelime olarak verilmektedir. Zeyrek kelimesinin ilk anlamı anlayışlı, uyanık ve zeki olarak verilmiştir. Zeyrek kelimesinin ikinci anlamına bakıldığında halk ağzında kullanıldığı görülmektedir. Zeyrek kelimesi halk ağzında keten tohumu anlamında kullanılmaktadır.