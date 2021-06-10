Zeyilname Nedir? Zeyilname Ne Zaman Ve Neden Düzenlenir

Zeyilname primsiz ya da primli olabilmekte olup düzenlenmesini gerektiren farklı durumların ortaya çıkması söz konusudur. Bu bakımdan zeyilname hakkında merak edilmekte olan pek çok konun varlığı söz konusudur. Bu bakımdan pek çok insan için bir hayli önem barındıran bir konu olma niteliği barındırmaktadır.

Zeyilname Nedir?

Poliçeler üzerinde gerçekleştirilecek olan herhangi bir farklılık yahut ilaveler adına düzenlenen evraklara ''zeyilname'' denir. Herhangi bir kurum veya birey sigorta yaptırdıktan ve sigorta poliçesini imzaladıktan sonra, kanuni yönden poliçelerde değişiklik yapılması söz konusu olamaz. Fakat bazı özel durumlarda değişiklik yapılmasının gerekliliği söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ise poliçenin tekrar hazırlanması yerine zeyilname hazırlanarak sürecin uzamasının önüne geçilebilmektedir.

Hazırlanmış durumda olan poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir ilave, iptal veya değişiklik söz konusu olduğu takdirde, esas poliçeye ek olarak düzenlenmiş durumda olan belgelere zeyilname adı verilir. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen değişikliklere de zeyil adı verilmektedir. Poliçe haricinde de zeyilnamenin kullanıldığı alanların varlığı söz konusu olmaktadır. İhale sözleşmelerinde de zeyilnameye gereksinim duyulur.

Hazırlanan şartname içerisinde ihale ilanı yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılması gerekebilmektedir. İhalenin iptal olmasının önüne geçilmesi amacıyla zeyilname örneği hazırlanır. Zeyilname süresiyse değişiklik yapılacak olan dokümanın son teklif gününden en az 10 gün öncesi olmaktadır.

Zeyilname Ne Zaman ve Neden Düzenlenir?

Pek çok durumda zeyilname adı verilen evraklara ihtiyaç duyulması söz konusu olabilmektedir. Örnek olarak; poliçelerin düzenlenişi sırasında bilgilerde hata olması durumunda zeyilname düzenlenmesinin gerekliliği söz konusu olabilmektedir.

Zeyilname hazırlanmasını gerektirebilen birçok farklı faktörün varlığı söz konusudur. Poliçenin hazırlanışı esnasında yapılan bir yazım hatası, adres değişikliği, teknik nitelikteki hatalar gibi hallerde zeyilnameye başvurulmaktadır. Zeyilname belgesinin hazırlanışı hususunda en önemli olan nokta, her iki tarafın da rızasının olmasıdır.

Sigorta firması da sigorta yaptıran birey de belge düzenlenmesi hususunda ortak bir karara varmalıdır. Sigorta firması kendi başına poliçe koşullarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Her iki tarafın da karşılıklı olarak anlaşması ve sigorta şirketinin poliçede öne sürmüş durumda olduğu taahhütleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aynı şekilde sigortalı birey de poliçede yazılı durumda olan koşullara uymak mecburiyetindedir.

Zeyilname belgesinin düzenlenmesi esnasında bazı işlemlerden prim alınma durumu söz konusu olabilir. Örneğin; adres değişikliği prim gerektirmeyen bir işlem olur iken; aracınızın plakasını değiştirmeniz, trafik sigorta poliçesi zeyilname işleminin gerçekleştirilmesi için prim ödemenize sebebiyet verebilir.

Poliçeler üzerinde gerçekleştirilen ya da yapılacak olan herhangi bir farklılık ya da ilave adına düzenlenen evraklara ''zeyilname'' adı verilir. Pek çok durumda zeyilname düzenlenmesine gereksinim duyulması söz konusu olabilir. Örnek olarak, poliçe düzenlenmesi esnasında bilgilerde herhangi bir hata olması durumunda zeyilname sayesinde hataların kolaylıkla düzeltilmesi mümkün hale gelmektedir.

Başka bir örnek ile; sigorta priminde oluşan miktar farklılıkları da aynı şekilde zeyilname ile yeniden düzenlenebilmektedir. Zeyilname yalnızca farklılıkları kapsayan bir belge olma özelliği barındırmaktadır. Yani bu belgenin, poliçenim aslı şeklinde kabul edilmesi durumu diye bir şey söz konusu olmamaktadır. Gerekli durumlarda zeyilname düzenlemesine gidilmesi, kişilere ve sigorta şirketlerine zamandan tasarruf yapma olanağı ve de ciddi düzeyde önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Böylece süreç çok daha verimli bir hale dönüşmektedir.