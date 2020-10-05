Zeybek nedir? Zeybek oyunu tarihçesi ve hakkında bilgi

Diğer halk oyunlarında olduğu gibi zeybeğin de yöresel kıyafetleri vardır. Anadolu motifleriyle süslenmiş işlemeli çoraplar, fes ve cepken kıyafetlerin önemli bir parçasını oluşturur. Şalvar dize kadar uzanır ve kemer yerine kuşak takılır. Kadınların başlığında genellikle gül, menekşe ya da papatya desenli işlemeler vardır. Zeybek, horon ve halay ile birlikte en çok bilinen ve sevilen halk oyunlarının başında geliyor.

Zeybek Nedir?

Batı Anadolu yöresinde zeybek kelimesi iki farklı anlama sahiptir 1930'lu yıllara kadar daha çok efeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Zeybekler, yakın bir zamana kadar Ege'nin çeşitli köy ve kasabalarında yaşadılar. Ağalara karşı isyan eden, silahlı ve her zaman halkın yanında olan efeler birçok filme ve kitaba konu olmuştur. Sabahattin Ali'nin kaleme aldığı Kuyucaklı Yusuf ve Yaşar Kemal'in dört ciltlik eseri İnce Mehmed, efelerin hayatından esinlenilerek yazılmıştır.

Zeybek oyunun adı da efelerden gelmektedir. Oyundaki birçok figür semboliktir ve efelerin yiğitliklerini anlatır.

Zeybek Oyunu Tarihçesi ve Hakkında Bilgi

İlk zeybek oyunu Aydın'ın ve Denizli'nin köylerinde görülmüştür. Efelerin ünleri zamanla yayılmış ve Antalya, Burdur ve Isparta gibi Akdeniz şehirlerinde de farklı zeybek oyunları ortaya çıkmıştır. Türüne göre tek başına, ikili ya da grup halinde oynanır. Günümüzde 20'ye yakın zeybek çeşidi bulunuyor. Halk arasında en çok bilinen ve sevilen zeybek çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Teke Zeybeği:

Halk arasında Teke Zortlatması olarak da bilinir. Çıkış yeri Aydın'a bağlı Karpuzlu İlçesidir. Hızına ve figürlerine göre birçok türü bulunan Teke Zeybeğinin en ünlüsü Mustafa Kemal Atatürk'ün de oynadığı Sarı Zeybek'tir.

2- Kırık ve Kıvrak Zeybek:

Kırık ve kıvrak zeybeği birkaç figür dışında tamamen aynıdır. Oyunun birçok kısmında diz kırma hareketi olduğu için bu ismi almıştır. Batı Anadolu düğünlerinde en çok oynanan zeybek oyunlarının başında gelir.

3- Avşar Zeybeği:

En ağır oynanan zeybek türlerinden biridir. Burdur ve Antalya'da sıklıkla oynanan Avşar zeybeğinin bazı figürleri kaşık oyunuyla benzerlik gösterir.

4- Ağır Zeybekler:

Rivayete göre Çakırcalı Mehmet Efe'nin oynadığı zeybek türüdür. Efe Bölgesinde yaygın olan ağır zeybeklerin Alyazma ve Tefenni gibi çeşitleri bulunuyor.

Diğer zeybek çeşitleri: Kadın Zeybeği, Kesinti Zeybeği, Kaşıklı Zeybek, Serenler Zeybeği.