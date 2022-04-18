Zevzek ne demek, ne anlama gelir? Zevzeklik kelimesinin tdk sözlük anlamı

Haberin Devamı

Zevzek kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler şunlardır: 1- Çaçaron

2- Geveze 3- Lafazan 4- Laffaf 5- Yanşak 6- Çalçene 7- Çenebaz 8- Hayta

Zevzek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Konuşmalarında anlam bütünlüğü olmayan ve konuşurken daldan dala atlayan kişilere zevzek denir. Zevzek olarak nitelendirilen kişiler, olgunluktan uzak davranır ve yakın çevresinin tepkisini çeker. Muhabbet sever, tatlı dilli ve hoşsohbet kelimeleri zevzek ile zıt anlamlıdır.

Zevzeklik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bir kişinin gerek konuşmalarıyla gerek davranışlarıyla etrafındaki insanları bunaltmasına zevzeklik denir. Halk arasında zevzeklik etmek, olgun davranmamak, pot kırmak ve çok fazla konuşup karşı tarafa söz hakkı tanımamak manasında da kullanılır.

Kafa şişirmek ve tepesinde havan dövmek deyimleri zevzeklik etek kelimesiyle eş anlamlıdır.

Haberin Devamı

Zevzek ve Zevzeklik Kelimelerinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onun ve yakın arkadaşlarının ne kadar zevzek olduğunu cümle alem biliyor.

2- Onun gibi zevzek ve boşboğaz birini ne diye ciddiye alıyorsun?

3- Dün size karşı zevzeklik ettiğim için öyle mahcubum ki.

4- Zevzeklik ettiysem lütfen beni bağışlayın.