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Zerre ne demek, ne anlama gelir? Zerre kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zerre#Zerre Ne Demek
Zerre ne demek, ne anlama gelir Zerre kelimesinin TDK sözlük anlamı

Zerre, beş karakterden oluşan eskiden sık sık kullanılan ve günümüzde de kullanımı devam eden bir kelime olarak tanımlanabilir. İsim köke sahip bir kelimedir ve yüklem olarak kullanıldığı zaman cümleyi isim cümlesi olarak nitelendirir. Tek başına kullanılabilmesinin yanı sıra cümle içerisinde de kullanılabilen bir kelimedir. Pek çok yazıda, sosyal medyada, dergi ya da gazetelerde, karşımıza çıkabilecek herhangi bir metinde zerre kelimesini görmek mümkündür. Günlük hayatta bir şeyi değerlendirirken ya da nitelerken sık sık kullanılan kelimelerden biri olarak bilinmektedir. Peki, zerre nedir, zerre ne anlama gelir? TDK'ya göre zerre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Zerre, kullanımı sık sık görülen ve herhangi bir şeyin nasıl olduğunu niteleyen anlama sahip olan bir kelime olarak bilinir.

Zerre Ne Demektir?

Zerre kelime anlamı olarak çok küçük bir parça anlamına gelmektedir. Parçacık diyecek kadar küçük bir kısmı nitelendirmektedir.

Zerre Ne Anlam Gelir?

Zerre, küçücük bir parçayı ya da kısmı anlatan ve bu anlama gelen bir kelime olarak bilinmektedir. Bir ürün ya da herhangi bir nesneyi nitelerken zerre kelimesi sık sık kullanılır. Çok küçük anlamına gelen bu kelime, ne kadar ufak olduğunu belirtme amacı ile de kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Zerre Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre zerre tam olarak "çok küçük parçacık" anlamına gelmektedir. Zerre kelimesi anlamı bu şekilde açıklanmıştır.

 

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