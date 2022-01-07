Zerre ne demek, ne anlama gelir? Zerre kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Zerre, kullanımı sık sık görülen ve herhangi bir şeyin nasıl olduğunu niteleyen anlama sahip olan bir kelime olarak bilinir.

Zerre Ne Demektir?

Zerre kelime anlamı olarak çok küçük bir parça anlamına gelmektedir. Parçacık diyecek kadar küçük bir kısmı nitelendirmektedir.

Zerre Ne Anlam Gelir?

Zerre, küçücük bir parçayı ya da kısmı anlatan ve bu anlama gelen bir kelime olarak bilinmektedir. Bir ürün ya da herhangi bir nesneyi nitelerken zerre kelimesi sık sık kullanılır. Çok küçük anlamına gelen bu kelime, ne kadar ufak olduğunu belirtme amacı ile de kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Zerre Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre zerre tam olarak "çok küçük parçacık" anlamına gelmektedir. Zerre kelimesi anlamı bu şekilde açıklanmıştır.