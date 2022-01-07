Zerk ne demek, ne anlama gelir? Zerk kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Türkçe dilinde bulunan farklı kökenli kelimelerin anlamları daha çok ilgi görüyor. Arapça dilinde kullanılan zerk kelimesinin TDK'da olan karşılığı, iç itimdir. İç itim anlamına sahip bir kelimedir.

Zerk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde her bir sözcük çeşidi için bir anlam ifade ediliyor. Öğrenciler kitap okurken veya ders çalışırken farklı terimlerle karşılaşabiliyor. Kullanılan her sözcük türleri için bir araştırma yapılabiliyor. Sözlük sahibi olan kişiler kelimelerin anlamlarına bakarak bilgi sahibi olabiliyor. Sözlüklerde yer alan zerk kelimesi, kolayca görülebiliyor. Kullanılan zerk kelimesi, iç itim anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

Zerk Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin anlamlarını incelemek isteyenlerin yapması gereken birkaç araştırma türü bulunuyor. Araştırma yapmayı sevenler, internetten yardım alarak istediği bilgilere ulaşabiliyor. Sözcüklerin anlamlarıyla ilgilenen her bireyin inceleme yaptığı farklı kaynaklar vardır. TDK herkesin bildiği kurumlar arasında yer alıyor. TDK tarafından belirtilen kelimelerin anlamları kişilerce öğrenilebiliyor. TDK'da zerk kelimesi, iç itim anlamında olan bir kelimedir. İç itim anlamıyla kullanılan zerk kelimesi, her yazı içerisinde kullanılabilir.