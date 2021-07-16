Zerdeçal nedir ve ne işe yarar? Zerdeçal nerelerde, nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir

Zerdeçal otu insan sağlığına faydası olan bir ot çeşididir. Zencefilgiller ailesinde bulunan ve sarı çiçeklere sahip olan bir ottur. Halk arasında Hint safranı olarak da adlandırılıyor.

Zerdeçal Nedir ve Ne İşe Yarar?

Zerdeçal otu, Güney Asya'da bulunan ve kısa süre içinde tüm dünyaya ulaşan bir ot çeşididir. Safra kökü ve sarı boyalar isimleriyle de bilinen bir ottur. Genellikle zerdeçal ismi daha çok tercih ediliyor. İçerisinde yer alan kurkumin bileşeni nedeniyle sağlık üzerinde çok fazla etkisi oluyor. Olumlu etkileriyle ön plana çıkan bir ot türüdür. Zerdeçalın son dönemlerde çok popüler olması ve sağlık üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler, uzmanlar tarafından kanıtlamıştır.

Çok fazla etkisi olması nedeniyle de, zerdeçal tüketimi oldukça artış gösteriyor. Zerdeçal otunun insan üzerindeki etkisi çok fazladır. Olumlu etkiler yaratması nedeniyle son zamanlarda tüketimi artış gösteriyor. Zerdeçal, kişiler tarafından toz halinde bahar olarak kullanılabiliyor. Üretiminde toz hali de bulunuyor. Zerdeçal kapsül ve çay gibi farklı çeşitlerde üretilerek de kişilere satışı gerçekleştiriliyor.

Zerdeçal ürününü içerisinde yer alan kurkumin maddesi, hastalığın tedavilerinde oldukça etkilidir. Kurkumin maddesi oluşan hastalıkların iyileştirilmesinde etki gösterir. Zerdeçalın içerisinde yer alan antioksidan bileşenler, vücudun kalp ve damar hastalıklarına etki eder. Özellikle kanser gibi ölümcül bir hastalığa çok etki gösteren bir ot çeşididir. Tedavi süresince yardım alınan ve etki gösteren otlar arasında yer alıyor.

Zerdeçal Nerelerde, Nasıl Kullanılır ve Faydaları Nelerdir?

Zerdeçal köri içerisinde oldukça fazla kullanılıyor. Zerdeçal baharatı özellikle tavuk yemeklerinde çok tercih ediliyor. Lezzet katarak yemeklerin daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor. Yemeklere lezzet vermek isteyen kişiler, zerdeçal ürünü kullanabilir. Zerdeçal tüketmeyi sevmeyen kişiler, zerdeçal kapsüllerini tüketerek faydalarından yararlanabilir.

Üretilen kapsüllerin mutlaka güvenilir olması da ayrıca önemli bir konudur. Kendisini kanıtlamış ve güvenilir olan markalardan satın alınması gerekiyor. Zerdeçal genellikle çay şeklinde daha çok tüketiliyor. Bir tatlı kaşığı zerdeçal otu herhangi bir cezve içerisine koyulara kaynatılır ve çayı kolayca hazırlanabilir. Çayın tadını güzelleştirmek için limon veya elma gibi farklı tatlandırıcı ürünlerde kullanılabilir.

Zerdeçal çayını yaparken 10 dakikadan fazla kaynatılmaması gerekiyor. Fazla kaynatılan zerdeçal çayının tüm faydaları etkisini kaybedecektir. Zerdeçal otunun hangi faydaları olduğu hakkında birçok araştırma yapılabiliyor. Günümüzde insanlar sağlıklı bir hayata devam etmek için birçok üründen yardım alabiliyor. Zerdeçal ürünü de kişilerin çok fazla tercih ederek tükettiği otlar arasında bulunuyor. Zerdeçal ürünün sahip olduğu faydalar şu şekilde sıralanabilir;

Zerdeçalın içerisinde yer alan bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirir

Sahip olduğu antioksidan özelliğiyle, vücutların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar

Kalp hastalığının oluşma riskleri azaltır ve engeller

Alzheimer hastalığının önlenmesinde oldukça etkilidir

Depresyon yaşayan kişilere çok faydalıdır

Artrit sorunlarının çözülmesinde etkilidir

İçerisinde bulunan kurkumin bileşeni yaşlanmayı yavaşlatır ve kronik hastalıkları engeller

Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt hastalıklarında oldukça etki göstererek tedavi eder

Cildin nem dengesini korur ve ciltte oluşan farklı renk oluşumlarını düzenler