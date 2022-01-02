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Zerafet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Zerafet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Zerafet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Zerafet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zerafet, zarif sözcüğünden türetilmiştir. Zarif, çevresindeki insanlara her zaman nazik ve kibar davranan kimse anlamına gelir. Zarafet ise incelik göstermek ve nazik olmak demektir. Bu kelime, Osmanlıca kaleme alınmış gazellerde güzel ve hoş anlamında da kullanılır. Zerafet ne demek? Zerafet TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Zerafet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İncelik 2- Nezaket 3- Alım 4- Albeni 5- Cazibe 6- Hoşluk 7- Nefaset

 8- Tatlılık 9- Halavet 10- Güzellik 

 Zerafet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan zerafet, güzel ve alımlı olmak anlamına gelir. Her zaman herkese karşı kibar ve nazik olan zarafet sahibi kişiler ise zarif olarak nitelendirilir. 

 Divan şairlerinin kaside, tahmis ve gazel türündeki eserlerde en çok işlenen konulardan biri zarafet olmuştur. Sevgilinin özellikleri methedilirken hem güzelliği hem de zarafeti detaylı bir şekilde betimlenmiştir. 

 Zerafet TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Zerafet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Yumuşak başlı, saygılı ve ölçülü davranmak, incelik

 İkinci Anlamı: Dikkat çekici, göz alıcı güzellik 

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 Zerafet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Sende bu zerafet olduğu sürece gözümü senden ayıramam ki.

 2- Sibel Hanımın zerafeti salondaki herkesi büyüledi.

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