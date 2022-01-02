Zerafet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Zerafet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Zerafet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İncelik 2- Nezaket 3- Alım 4- Albeni 5- Cazibe 6- Hoşluk 7- Nefaset

8- Tatlılık 9- Halavet 10- Güzellik

Zerafet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan zerafet, güzel ve alımlı olmak anlamına gelir. Her zaman herkese karşı kibar ve nazik olan zarafet sahibi kişiler ise zarif olarak nitelendirilir.

Divan şairlerinin kaside, tahmis ve gazel türündeki eserlerde en çok işlenen konulardan biri zarafet olmuştur. Sevgilinin özellikleri methedilirken hem güzelliği hem de zarafeti detaylı bir şekilde betimlenmiştir.

Zerafet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Zerafet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yumuşak başlı, saygılı ve ölçülü davranmak, incelik

İkinci Anlamı: Dikkat çekici, göz alıcı güzellik

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Zerafet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Sende bu zerafet olduğu sürece gözümü senden ayıramam ki.

2- Sibel Hanımın zerafeti salondaki herkesi büyüledi.