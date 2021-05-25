Zeplin nedir ve ne işe yarar? Zeplin ne kadar yükselir

Zeplin adlı hava aracının kendine has özellikleri vardır. Bu özelikleri ile ilgi çeken zeplinin bulunması ise 1900'lü yıllara dayanmaktadır. Bulunduğu dönemden itibaren en çok beğenilen icatlardan birisi olmuştur.

Zeplin Nedir?

Zeplin, havada uçmaya yarayan bir ulaşım aracıdır. Bu ulaşım aracının farklı özellikleri vardır. Bu özellikleri ile icat edildiği günden itibaren büyük bir ilgi görmüştür. Bu hava aracının içinde hafif gaz vardır ve itme gücünün etkisiyle yol almaktadır.

Zeplin, ilk bulunduğu zaman hidrojen gazı kullanılarak uçurulmuştur. Ancak, bu gazın yol açtığı sorun ile bir facia yaşanmıştır. Bu facianın ardından hidrojen gazı yerine helyum gazı kullanılmaya başlanmıştır.

Zeplin Ne İşe Yarar?

Zeplin, havada yolcu taşımaya yarayan bir hava aracıdır. Özellikle kısa süreli uçuşlarda sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Tabi bu hava aracının günümüzde farklı kullanım alanları olmuştur. Havada yapılacak reklam işleri için zeplin kullanılmaktadır.

Ayrıca yangın söndürmek için özel bir zeplinden yararlanılmaktadır. Bu özel zeplinde çok miktarda su bulunmaktadır. Bu büyük kapasite ile yangınlar için alternatif bir söndürme yöntemi olmuştur.

Faydalı bir icat olan zeplinin farklı alanlarda kullanılması, bu hava aracına olan ilgiyi daha çok arttırmıştır. Her geçen gün popülerliği artan zeplinin bulunduğu yıl ise 1852 tarihidir. Tabi asıl başarı ise 1900 tarihinde yaşanmıştır. 2 Temmuz 1900 tarihinde havalanan zeplin, yaklaşık olarak 6 km'lik yolu 17 dakikada aşmıştır. Bu başarı sayesinde yeni zeplinler üretilmeye başlanmıştır

Zeplin Ne Kadar Yükselir?

Zeplin, ilk yapıldığı zaman belirli mesafelere kadar yükselebiliyordu. Bu yükseklik ise 400-500 metre civarlarındaydı. Tabi zaman geçtikçe daha iyi zeplinler yapılmıştır. Bu zeplinler daha yüksek seviyelere ulaşmayı başarmıştır.

Çin'de yapılan bir zeplin 7000 metre yüksekliğe çıkmayı başarmıştır. Bu yükseklik 2000'li yıllarda oldukça değerli bir yükseklik olmayı başarmıştır. Günümüzde ise daha yüksek seviyelere çıkabilen zeplinler mevcuttur.