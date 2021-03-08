Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar atasözü, yoksulluk içinde olan kişilerin, varlıklı insanların servetlerinin dedikodu yaptıklarını dile getirir.

Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar Atasözü Anlamı

Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar atasözü, Yoksulluk içinde yaşayan kimselerin, zengin olan insanların sahip durumda oldukları servetlerin dedikodusunu yaptığına işaret eder. Bu atasözü ise başkasının sahip olduğu zenginliğinden çok fazla söz etmenin kişiye hiç bir faydasının olmadığını dile getirmek için kullanılır.

- Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar atasözünün anlamı şu şekildedir. Yoksul, mal varlığı olmayan kimseler, zengin kişilerin malları üzerine konuşmayı çok severler. Bu konuşma ise onların sadece çenesini yorar başkada bir işe yaramaz.

Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar atasözünün örnek cümle içinde kullanımı şu şekilde olmaktadır;

- Hep arkadaşının ne kadar zengin olduğundan bahsedip duruyorsun yeter artık. "Zenginin Malı Züğürdün Çenesini Yorar."