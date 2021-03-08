Zenginin Horozu Bile Yumurtlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı durumlarda geçerli olmasa bile zenginlik ve güç her kapıyı günümüzde açabiliyor. Hatta olmaz dediğimiz şeyler bile gerçekleşebiliyor.

Zenginin Horozu Bile Yumurtlar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünde anlatılmak istenen asıl anlam zenginin, olanaksız gibi görülen her işi yapabilmesidir. Öyle ki kısır olan horozu bile yumurtlar anlamındaki atasözümüz, açılmaz bütün kapıların para, zenginlik ve güç ile açılabileceğini anlatmak istemiştir. Bir başka anlam olarak da zengin kişinin, olmayacak işlerden bile yine kazanç sağlayabileceğidir. Varlıklı kişi bu durumda parası sayesinde varlığına varlık katacak bir kar kapısı bulur.

Zenginin Horozu Bile Yumurtlar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Varlıklı bir kişinin olmayacak bir işi başardığında çevrenizden şu cümleyi işitebilirsiniz; Ee ne olacak bizim işimiz olacak değildi ya, baksana talihe, zenginin horozu bile yumurtlar.