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Zembil Nedir, Ne Anlama Gelir? Zembil Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Zembil Nedir, Ne Anlama Gelir Zembil Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski dönemlerde sıklıkla kullanılan zembil kelimesi zamanla bir şeyin çok fazla olduğunu ifade eden bir kelime haline gelmiştir. Zembil kelime manası olarak hasırdan örülmüş kulplu torba olarak bilinmektedir. Eski dönemlerde bazı ürünlerin hasat zamanı toplanması için kullanılan bir malzeme olan zembil o ürünün ne kadar çoklukta olduğunu da ifade etmektedir. Zembil ne demektir ve ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre zembil kelimesinin sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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 Zembil kelimesi geçmişte kullanılan günümüzde ise sadece geçmişi ifade etmek için kullanılan bir kelime olmaktadır. 

 Zembil Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Zembil kelimesi geçmişte kullanılan halk arasında küfe veya sepet olarak bilinen bir kelime olmaktadır. Geçmişte kullanılan ve taneli gıdaları taşıma işine yarayan bir araç olarak da bilinmektedir. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Zembil Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre zembil kelimesinin sözlük anlamı hasırdan örülmüş kulplu torba olarak kabul edilmektedir. Zembil kelimesinin diğer anlamı ise eşyaları veya gıdaları taşımak amacıyla kullanılan kenarlarında kulpları bulunan sepet veya küfe anlamına gelmektedir. ​​Zembil kelimesi günümüzde kullanılmadığı için eski kelimeler arasında yer almaktadır. 

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 Zembil genellikle eski kaynaklarda ismi geçen veya eski eserler de görsel olarak da kullanılan bir eşya olarak kalmıştır. Zembil yerine günümüzde küfe ile sepet kelimesi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Hasırdan yapılan sepetler şeklinde kullanılmaktadır.

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