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Zemberek Nedir, Ne Anlama Gelir? Zemberek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Zemberek Nedir, Ne Anlama Gelir Zemberek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta ilk kez duyulan kelimelerin anlamları öğrenme güdüsü neticesinde merak edilmektedir. Bu kelimelerden birisi de zemberek kelimesidir. Zemberek kelimesinin anlamını ilk defa işiten kişiler internet üzerinden TDK sözlüklerinde anlamını araştırmaktadır. Peki zemberek nedir, ne anlama gelir? Zemberek kelimesinin TDK sözlük anlamını sizlere detaylıca derledik.

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 Zemberek kelimesi yaşantımızda oldukça sık kullanılan bir kelime olmaktadır. Bu kelime pek çok yerde kullanılmakta ve anlamı birçok kişi tarafından bilinmemektedir. 

 Zemberek Nedir? 

 Zemberek kelimesi tek başına kullanılabilmesinin yanında cümle içerisinde de kullanılabilir. Kelimenin anlamı mekanik saatlerde kurulan ve saatin bazı parçalarını devindiren yaya denilmektedir. 

 Zemberek Ne Anlama Gelir? 

 Zemberek Farsça kökenli bir kelimedir. Saatlerde bazı parçaları harekete geçiren bölüme denilmektedir. Bunun dışında kapılara takılan yaylı kapama düzeneği anlamına da gelmektedir. Ayrıca zemberek kelimesinden türemiş ve dilimize yerleşmiş olan zehir zemberek kelimesinin anlamı ise çok sert ve hakaret dolu manasına gelmektedir. 

 Zemberek kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

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 Dilimize Farsçadan gelmiş olan zemberek kelimesinin sözlük anlamını internet üzerinden TDK'dan bulmak mümkündür. Zemberek kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde açıklanmaktadır: 

 - Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren bölüm, yay

 - Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği

 - Hayvan sırtında taşınabilen küçük top

 - Çelik ya da pirinçten yapılmış ok

 Zemberek kelimesinden türemiş olan atasözü ve deyimlerde bulunmaktadır. Bu deyim ve atasözleri şunlardır: 

 - Zembereği boşalmak

 - Zemberek gibi

 - Zemberek kurulmak

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