Zemberek ne demek, ne anlama gelir? Zemberek kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Zemberek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yay 2- Ok 3- Hadeng 4- Tir 5- Kargı 6- Temren 7- Cirit

Zemberek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Saatlerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan yaylara zemberek denir. Zemberekler, demir ve bakır gibi sert madenlerden yapılır. Eski yüzyıllarda savaşlarda kullanılan yaylara da zemberek denirdi.

Zembereği boşalmak, kendini tutamayıp yüksek sesle gülmek demektir. Zemberek gibi tabiri ise, beklenmedik bir anda, aniden anlamına gelir.

Zemberek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Zemberek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Mekanik saatlerde kullanılan ve esneme payı yüksek olan yay

İkinci Anlamı: Savaşlarda kullanılan bir çeşit ok

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Zemberek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ünlü oyuncu eski ortağı hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

2- Müzede 14. yüzyıldan kalma zemberekler vardı.