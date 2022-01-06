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Zemberek ne demek, ne anlama gelir? Zemberek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zemberek#Zemberek Ne Demek
Zemberek ne demek, ne anlama gelir Zemberek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçen zemberek kelimesi, ''zenbürek'' sözcüğünden türetilmiştir. Zenbürek, küçük top anlamına gelirken, zemberek kelimesinin sözlük anlamı esnek yaydır. Saatlerin mekanizmalarında yer alan küçük yaylara da zemberek denir. Bu kelime mecazen katıla katıla gülmek manasında da kullanılır. 14. yüzyılda literatüre giren zemberek kelimesi birçok deyim ve kalıp ifadede yer alır. Örneğin zehir zemberek, sert ve kırıcı demektir. Zemberek ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Zemberek kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Zemberek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yay 2- Ok 3- Hadeng 4- Tir 5- Kargı 6- Temren 7- Cirit

 Zemberek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Saatlerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan yaylara zemberek denir. Zemberekler, demir ve bakır gibi sert madenlerden yapılır. Eski yüzyıllarda savaşlarda kullanılan yaylara da zemberek denirdi.

 Zembereği boşalmak, kendini tutamayıp yüksek sesle gülmek demektir. Zemberek gibi tabiri ise, beklenmedik bir anda, aniden anlamına gelir.

 Zemberek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Zemberek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Mekanik saatlerde kullanılan ve esneme payı yüksek olan yay

 İkinci Anlamı: Savaşlarda kullanılan bir çeşit ok

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 Zemberek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ünlü oyuncu eski ortağı hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

 2- Müzede 14. yüzyıldan kalma zemberekler vardı.

 

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