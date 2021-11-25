Zelzele kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zelzele eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Zelzele, yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara verilen isimdir. Zalzala fiilinin murabba mastarı olan zelzele, Arapça kökenlidir ve Türkçeye geçmiştir. Çöküntü veya tektonik olan bütün sarsıntılar zelzele olarak ifade edilir. Kuran'da zilzal suresi yani deprem suresi yer almaktadır.

Zelzele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yer kabuğundaki sarsıntılar zelzele olarak ifade edilir. Bu kelimenin eş anlamlısı deprem ve yer sarsıntısı kelimeleridir. Zelzele kelimesine nazaran deprem ve yer sarsıntısı kelimesi günümüzde daha sık bir şekilde kullanılmaktadır.

Zelzele Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Zelzelenin eş anlamlısı olan deprem ve yer sarsıntısı kelimesi, medyada ve diğer bütün kategorilerde güncel bir şekilde kullanılıyor. Zelzele daha çok eski Türkçede sıklıkla kullanılan bir kelimeydi. Deprem ve yer sarsıntısı ile ilgili örnek cümleleri şu şekil sıralamak mümkündür:

1- Ankara'da meydana gelen depremde çok sayıda bina çöktü ve birçok kişi yaralandı.

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2- Artvin'de meydana gelen yer sarsıntısı vatandaşın paniklemesine neden oldu.

3- Depremle birlikte herkes dışarıya fırladı.

4- Japonya'da yer sarsıntısı sık sık meydana geliyor.