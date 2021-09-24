Zeka Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Farklı Zeka Türü Vardır? Zeka Çeşitleri..

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Zeka önemli kavramlardan bir tanesini ifade etmektedir. Zekanın çok sayıda türü bulunmaktadır ve bu türlerin birbirinden farklı özellikleri mevcuttur.

Zeka Nedir?

Zekâ zihnin öğrenebilme, öğrenilen şeylerden yararlanabilme, yeni durumlara karşı uyabilme ve yeni çözüm yollarını bulabilme yeteneğini ifade etmektedir. Başka bir ifade ile zeka, zihnin pek çok yeteneğinin uyumlu bir şekilde çalışması sonucunda ortaya çıkmış olan bir yetenekler birleşimidir. En geniş manasıyla, genel zihin gücü şeklinde de tanımlanabilmektedir.

Zihnin algılama, düşünme, bellek, öğrenme, uslamlama, gibi pek çok işlevini içermektedir. Sözcük çok geniş manada kullanılsa da özellikle psikologlar tarafından kişilik, yaratıcılık, akıl ve bilgi gibi farklı kategorilere ayrılmıştır. Zekâ araştırmacılarının esas alanı insanlardır ancak hayvanların da öğrenebilme, anlama ve benzeri yetenekleri üstünde çalışmalar yapılmaktadır.

Zeka Türleri Nelerdir?

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Zekanın alt gruplara ayrılmasında esas alınan kriter bireyin rağbet duyduğu alanlar ile yetenekleridir. Bu kurama göre bireyin başarılı olabilmesi için sahibi olduğu zeka cinsine göre meslek seçmesi gerekmektedir. Zeka türler şu şekilde sıralanmaktadır:

Sözel zeka

Uzamsal zeka

Müziksel zeka

Varoluşsal zeka

Kinestetik zeka

Matematiksel zeka

Kişisel ya da içsel zeka

Sosyal zeka

Doğasal zeka

Şeklinde sıralanmaktadır.

Zeka Türlerinin Özellikleri Nelerdir?

Sözel Zeka; kendini ifade etme yeteneği gelişmiş olan kişilerin sahibi olduğu zeka türüdür. Bu kişilerin hitabeti bir hayli gelişmiştir. Retorik ve belagat gibi ilimler içerisinde başarılı olma olasılıkları da bir hayli yüksektir. Roman yazarları, hatipler, şairler sözel zekası gelişmiş bireyler arasından çıkmaktadır. Uzamsal zekanın öbür ismi adı görsel zekadır. Uzamsal zekası gelişmiş kişiler dekorasyon veya tasarım gibi alanlar içerisinde oldukça başarılı olmaktadırlar. Bu bireyler kavramları ve olguları görsel açıdan düşünmektedir ve tasvir etmektedirler. Uzamsal zekası büyük ölçüde gelişmiş olan bireylerin yapabileceği diğer meslek dalları şu biçimde sıralanabilmektedir: Fotoğrafçılık, tasarım danışmanlığı, sinema yönetmenliği şeklinde olmaktadır. Müziksel zeka; ritim duyguları bir hayli gelişmiş olan kişilerin sahibi olduğu zeka cinsine müziksel veya işitsel zeka adı verilmektedir. Seslere karşı oldukça hassas olan bu bireyler, herhangi bir nota bilgisi olmadan da pek çok enstrümanı çalabilmektedirler. Varoluşsal zeka; Analitik düşünebilen ve etrafındaki olayları ayrı bir açıdan yorumlayan bireylerin sahibi olduğu zeka türüdür. Varoluşsal zekası gelişmiş olan kişiler, ayrıntılara önem vermektedirler ve kimsenin fark edemediği ayrıntılar ile beraber sonuca ulaşabilmektedirler.

Kişisel Zekanın Özellikleri Nelerdir?

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Kişisel zeka, kişinin kendi hakkındaki duygu veya düşünceleri şekillendirebilme, hayatını sürdürebilme ve yaşadıklarından öğrendikleri ile beraber hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamını bu istikamette planlanma, kişisel nitelikteki istek ve hayaller oluşturabilme yeteneğini ifade etmektedir. Kişisel zekaya sahip olan kişilerin özellikleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kişisel zekaya sahip olan kişiler yalnız kalmaktan oldukça hoşlanırlar.

Yaşadığı her olay ve tecrübe üstünde çok fazla düşünürler.

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Kendi içlerinde bir değer veya anlayış sistemi oluşturabilirler. Her şeyde kendisinden bir şey ararlar.

Kendi duygularının ve düşüncelerinin farkında olmaktadırlar.

Kendisini değişik tarzlarda ifade edebilmektedirler. Örnek olarak; yazar, heykeltıraş, ressam ve benzeri şekillerde ifade edebilmektedirler.

Hayat felsefesini oluşturmaya yönelik olan bir anlayış içindedirler.

Kişisel çalışmalardan keyif alırlar.

Hayatlarında motivasyon kaynağı daima hedefleri olmaktadır.

Kendisi üstünde düşünmek için çok vakit harcamaktadırlar ve devamlı bir bireyse değerlendirme süreci yaşamaktadırlar.