Zeka Küpü Nasıl Çözülür? Kolay Ve Pratik Şekilde Zeka Küpü Çözme İpuçları

Zeka küpü, günümüzde sık sık oynanan ve oynanması tavsiye edilen oyun türlerinden bir tanesini oluşturur. Bu oyun hem eğlenceli hem de zihinsel açıdan büyük bir gelişme sağlayan oyunlardan bir tanesini oluşturur.

Zeka Küpü Nedir?

Rubik Küpü, Zekâ Küpü veya Sabır Küpü şeklindeki isimleri ile de hitap edilen bir küp çeşididir. 1974 senesinde Macar bir heykeltıraş ve mimar olan Ernõ Rubik tarafından icat edilmiş olan mekanik yapılı bir bulmacadır. Hareketli yüzeylerden meydana gelen ve çoğu zaman plastikten elde edilmiş bir küp çeşidi olan zeka küpü, belli başlı dört biçimde piyasaya sürülmüştür. Bu şekiller 2×2×2'lik olan mini zeka küpü, 3×3×3'lük olan standart zeka küp, 4×4×4'lük olan Rubik'in intikamı ve 5×5×5'lik olan profesörün küpü şeklinde isimleri bulunur. 6×6×6 ile 7×7×7'lik olan zeka küpleri de hâlihazırda üretilmektedir.

Zeka Küpü Nasıl Çözülür?

Zeka küpünün çözülebilmesi için belirli kurallar bulunur. Bu kurallar takip edildiğinde zeka küpü kolay bir şekilde çözülebilir. Zeka küpünün çözülebilmesi için gerekli olan ipuçları şu şekilde sıralanabilir:

İlk olarak söz konusu olan zeka küpünün birey tarafından tanınması gerekir. Örnek olarak; beyaz renk sarının, turuncu renk kırmızının yeşil renk ise mavinin karşısında yer alır. Merkez parçada bulunan renkler genel olarak birbirlerine karşı yönde olacak şekilde bulunmaktadır.

Başlangıç için bir tane yüz seçilir ve aynı zamanda bir renk seçilir. Seçilmiş olan renk merkez içindeki karede bulunmalıdır. Bahsedilen yüz üst yüz şeklinde kabul edilir.

Hedef seçilmiş olan yüz üzerinde bir artı sembolü oluşturmak olmalıdır. Aynı renkte olan diğer kareler bulunur ve küpün en altından başlayarak ortalara gelecek biçimde yerleştirilir. Daha sonra ise kenarlar 180 derece olacak şekilde çevrilerek bir artı işareti yapılır.

Bu aşamada köşeler düzeltilir. Merkez kare ile birlikte aynı renkte olan kareler bulunur ve küp çevrilerek dört köşeye getirilir. Bu hamle ile seçilmiş renk ile üst yüzeyi tamamlanmış olmalıdır.

Şimdi ise orta katmana geçmek gerekmektedir. Böylece altta kalan iki katmanın renkleri birbirlerine uyacaktır. İlk olarak küp baş aşağı çevrilir. Tamamlanmış olan kısım aşağıda kalır. Ortada yer alan yüz, tekrar merkezden başlanarak tamamlanmaya başlanır.

Küp çevrilmeden üst kısımda yeni bir artı oluşturulur. Üst yüzü tamamlanırken önce üst kısımda solda bir L harfi yapmaya çalışılır ve daha sonra ise öbür iki kare ayarlanır.

Üst köşeler düzeltilir. Üst yüzü çevrilerek sağ alt köşenin de aynı renk kare olması sağlanır. Şimdi de sağ yüz ve alt yüz çevrilerek bütün köşelerin doğru renklere denk gelmesi sağlanır. Üst ve alt yüzleri çevrildiğinde küp tamamlanacaktır.