Zebil Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Zebil Etmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Zebil sözcüğü günümüzde farklı anlamları taşıyan bir kelimedir. Zebil sözcüğünün birden fazla anlamı bulunuyor. Zebil sözcüğü TDK'ya göre zayıf, yoksul ve perişan anlamlarına sahip olan bir kelimedir.

Zebil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bireyler farklı kelime türlerini gördüklerinde anlamıyla ilgili birçok araştırma gerçekleştirebiliyor. Merak edilen sözcük türlerinden biri olan zebil kelimesi, günümüzde çok araştırılıyor.

Kişiler merak ettikleri zebil sözcüğünün tüm anlamlarına ulaşmak istiyor. Taşıdığı anlamlar hakkında bilgi edinmek için internet siteleri de tercih edilebiliyor. Zebil sözcüğü zayıf ve yoksul anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda perişan anlamıyla da kullanılabilen bir kelime türüdür.

Zebil Etmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Bireyler zebil etmek kelimesini gün içerisinde kullanabiliyor. Daha önce zebil etmek sözcüğünü duymayanlar genellikle sözlüklerden yardım alarak bilgi edinmek isteyebiliyor. Zebil etmek sözcüğünün hangi anlamlarıyla kullanıldığı merak edilen bir bilgidir. Zebil etmek kelimesinin anlamı TDK tarafından paylaşılıyor. TKD'ya göre zebil etmek sözcüğü, gereksiz yere kullanmak anlamına sahip bir kelimedir.