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Zebellah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Zebellah Gibi Olmak Kelimesinin Anlamı

Zebellah Ne Demek, Ne Anlama Gelir Zebellah Gibi Olmak Kelimesinin Anlamı

Zebellah kelimesi çok fazla kullanılmasa bile dilimizde kullanımına rastlanılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Zeballah kelimesini duyduğunuz zaman siz de sahip olduğu anlam ile ilgili bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Zebellah ne demek, ne anlama gelir? Zebellah gibi olmak kelimesinin anlamı nedir? Zebellah kelimesinin anlamını tüm detayları ile derledik.

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Zebellah kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelime olmasa bile günlük konuşma dilinde karşılaşılabilmekte olan kelimelerden birisidir. Zebellah kelimesi aynı zamanda zebellah gibi olmak şeklinde de sıklıkla kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Zebellah kelimesi kişilerin dış görünümlerine yönelik olarak söylenilmekte olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Genel olarak bu kelimenin iri yarı kişileri ifade etmeye yönelik olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

 Zebellah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Zebellah kelimesinin genel olarak iri yarı olan insanları ifade etmek için kullanıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Vücut özelliklerine bağlı olarak kişileri betimlemek için bir takım kelimeler kullanılabilmektedir. Zebellah kelimesinin büyük, kilolu ve iri insanları ifade etmek için kullanıldığını söylemek mümkün olmaktadır. 

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 Zebellah Gibi Olmak Kelimesinin Anlamı 

 Zebellah gibi olmak kelimesi genel olarak halk arasında samimi bir anlama sahip olarak bilinmektedir. Zebellah kelimesinin iri yarı, uzun ve biçimsiz insanları ifade etmek için kullanıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Zebellah gibi olmak kelimesi ise vücut özellikleri bakımından oldukça iri olan ve şekilsiz bir vücut görünüşü olan kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

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