Zayi ne demek, ne anlama gelir? Zayi kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Zayi kelimesinin toplamda 4 tane anlamı yer almaktadır. Bu kelimenin kökeni ise Arapçadır. Bu kelimeye ait olarak Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bir sayfa açılmıştır. Sözlükte kelimenin 4 tane anlama geldiği nitelendirilmiştir.

Zayi Ne Demek?

Zayi ne demek sorusunun ilk cevabı yitiktir. Zayinin diğer anlamı ise elden çıkmış ve yok olmuş kelimesidir. Aynı zamanda üçüncü anlamı olarak işe yaramayan ve yararsız boş anlamı bulunmaktadır. Zayi kelimesinin son anlamı ise yitme kelimesidir.

Zayi Ne Anlama Gelir?

Zayi kelimesi yitik anlamına gelmektedir. Kısaca elden çıkmış ya da farklı nedenlerden dolayı yok olmuş anlamına gelmektedir.

Zayi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bu kelimenin kökeni Arapçadır. Zayi kelimesinin TDK'ya göre ilk anlamı ise kaybolma ve yitmedir. İkinci anlamı ise sıfat olarak nitelendirilmiş ve bu kelime ise kayıp kelimesidir. Üçüncü anlamı ise yok olmuş ve mahvolmuş anlamıdır. Son anlamı ise işe yaramayan ya da boştur.