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Zaviye ne demek, ne anlama gelir? Zaviye kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zaviye#Zaviye Ne Demek
Zaviye ne demek, ne anlama gelir Zaviye kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen zaviye kelimesi, ''zava'' kökünden türetilmiştir. Zava, köşe anlamına gelirken zaviye kelimesinin ilk anlamı açıdır. Geometri ve matematik gibi sayısal bilimlerde terim anlamında kullanılan bu sözcük birçok tamlamada da yer alır. Örnek: Zaviye-i Hadde - (Dar açı) Zaviye ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Zaviye kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Zaviye kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Açı 2- Yön 3- Köşe 4- Kenar 5- Künc

 Zaviye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Zaviye kelimesinin ilk anlamı köşe, kenar ve açıdır. Osmanlı döneminde, dini ve tasavvufi eğitim veren kurumlara da zaviye adı verilirdi. Genellikle kırsal yerlere inşa edilen zaviyelerde, yolcuların barınma ve yemek ihtiyaçları da karşılanırdı.

 Bu kelime mecazen bakış açısı anlamında da kullanılır.

 Zaviye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Zaviye kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Açı, köşe

 İkinci Anlamı: Yön, yönelim

 Üçüncü Anlamı: Osmanlı döneminde Anadolu'nun birçok köyünde dini eğitim vermek amacıyla inşa edilen kurum

 Zaviye Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Yazar bu kitabında, toplumsal olayları farklı zaviyelerden incelemiş.

 (Açı anlamında kullanılmış)

 2- Tekke ve zaviyeler 25 Kasım 1925 tarihinde kapatıldı.

 (Dini kurum anlamında kullanılmış)

 3- Olaya hiç bu zaviyeden baktın mı?

 (Yön anlamında kullanılmış)

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#TDK#Zaviye#Zaviye Ne Demek

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