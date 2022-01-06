Zat ne demek, ne anlama gelir? Zat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Dünyanın gözü Kazakistanda... Erdoğandan kritik temaslarDünyanın gözü Kazakistan'da... Erdoğan'dan kritik temaslar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi YÖK Başkanından açıklamaÜniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama#YÖK
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Yıllar sonra anlattı: Prens Charlesın kafasına oyuncak telefon fırlatmışYıllar sonra anlattı: Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlatmış#Lily Collins
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Zat ne demek, ne anlama gelir? Zat kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zat#Zat Ne Demek
Zat ne demek, ne anlama gelir Zat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günümüzde kullanılan zat kelimesinin hangi anlamı taşıdığı araştırılan bir konudur. Bireyler her anlamını bilmediği kelimenin anlamını öğrenebilmenin yollarını arıyor. Merak edilen zat kelimesinin ne anlama geldiği de, kişiler tarafından sözlüklerde detaylı araştırılabiliyor. Zat ne demek, ne anlama gelir? Zat kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında sizlere tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Gündelik hayatta kullanılan zat kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. Kullanıldığı anlam TDK tarafından doğru olarak internet üzerinden paylaşılıyor. TDK'ya göre zat kelimesi, kişi ve kendi anlamlarına sahiptir.

 Zat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kelimelerin günümüzde kullanıldığı anlamlar herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Anlamı bilinmeyen sözcükler görüldüğünde bireylerin yaptığı bir takım araştırmalar bulunuyor. Sözlüklerden yardım alarak birçok kelimenin doğru anlamına ulaşabiliyor. Anlamı merak edilen zat sözcüğü de sözlüklerde aranan bir kelimedir. Anlamı merak edilen zat kelimesi, kişi anlamında kullanılıyor. Kişi anlamına sahip olan ve günümüzde belirlenen anlamlarıyla tercih edilen bir kelimedir.

 Zat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Her sözcük çeşidi TDK içeriğinde yer alıyor. Sözcüklerin anlamlarıyla alakalı yapılan araştırmalar genellikle TDK üzerinde gerçekleştiriliyor. TDK'da bulunan sözcüklerin anlamları kişilerce öğrenilebiliyor. Anlam bakımından TDK'da merak edilen zat kelimesinin açıklanan bir anlamı bulunuyor. Merak edilerek öğrenilmek istenen zat kelimesinin anlamı, kişidir. Kişi ve kendi anlamlarıyla kullanılan sözcük türüdür. Bireyler TDK'da bulunan kişi anlamıyla zat kelimesini cümle içerisinde kullanabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Zat#Zat Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs