Zat ne demek, ne anlama gelir? Zat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Gündelik hayatta kullanılan zat kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. Kullanıldığı anlam TDK tarafından doğru olarak internet üzerinden paylaşılıyor. TDK'ya göre zat kelimesi, kişi ve kendi anlamlarına sahiptir.

Zat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelimelerin günümüzde kullanıldığı anlamlar herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Anlamı bilinmeyen sözcükler görüldüğünde bireylerin yaptığı bir takım araştırmalar bulunuyor. Sözlüklerden yardım alarak birçok kelimenin doğru anlamına ulaşabiliyor. Anlamı merak edilen zat sözcüğü de sözlüklerde aranan bir kelimedir. Anlamı merak edilen zat kelimesi, kişi anlamında kullanılıyor. Kişi anlamına sahip olan ve günümüzde belirlenen anlamlarıyla tercih edilen bir kelimedir.

Zat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Her sözcük çeşidi TDK içeriğinde yer alıyor. Sözcüklerin anlamlarıyla alakalı yapılan araştırmalar genellikle TDK üzerinde gerçekleştiriliyor. TDK'da bulunan sözcüklerin anlamları kişilerce öğrenilebiliyor. Anlam bakımından TDK'da merak edilen zat kelimesinin açıklanan bir anlamı bulunuyor. Merak edilerek öğrenilmek istenen zat kelimesinin anlamı, kişidir. Kişi ve kendi anlamlarıyla kullanılan sözcük türüdür. Bireyler TDK'da bulunan kişi anlamıyla zat kelimesini cümle içerisinde kullanabilir.