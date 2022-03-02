Zaruri ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre zaruri kelimesinin anlamı

Haberin Devamı

Zaruri, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Zaruri kelimesinin anlamı ise kesin olarak gereksinim duyulan, zorunlu manasına gelmektedir.

Zaruri Ne Demek?

Zaruri kelimesi etimolojik olarak ''darurat'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada zorunluk, kısıtlama, sıkıntı anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kişi ''Bu zaruri bir iş'' dediğinde kişinin o işin yapılmasının zorunlu olduğu manasını ortaya çıkmaktadır.

Zaruri Anlamı Nedir?

Zaruri kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Arapça kökenli olan bu kelimenin pek çok anlamı bulunur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

- Zorunluk

- Sıkıntı

- Kısıtlama

- Kesin olarak gereksinim duyulan

- Zorunlu

- Kaçınılması imkansız olan

- Mecburi

- İhtiyaç

Haberin Devamı

TDK'ye Göre Zaruri Kelimesinin Anlamı Nedir?

Zaruri kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden birisi olmakla birlikte TDK'ye göre de anlamı çokça araştırılan kelimelerden biri olmaktadır. Bununla beraber zaruri kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre sözlük anlamı şunlardır:

- Zorunlu

- Gerekli