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Zaruri ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre zaruri kelimesinin anlamı

#TDK#Nedir#Ne Demek
Zaruri ne demek, ne anlama gelir TDKya göre zaruri kelimesinin anlamı

Zaruri kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özelikle kullanım alanı ve anlamı itibariyle oldukça önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra Zaruri kelimesinin ne demek olduğu ve anlamlara geldiği de çok merak edilir. Bu bakımdan Zaruri kelimesinin ne demek olduğunu ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için zaruri ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Zaruri kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

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Zaruri, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Zaruri kelimesinin anlamı ise kesin olarak gereksinim duyulan, zorunlu manasına gelmektedir.

 Zaruri Ne Demek?

 Zaruri kelimesi etimolojik olarak ''darurat'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada zorunluk, kısıtlama, sıkıntı anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kişi ''Bu zaruri bir iş'' dediğinde kişinin o işin yapılmasının zorunlu olduğu manasını ortaya çıkmaktadır.

 Zaruri Anlamı Nedir?

 Zaruri kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Arapça kökenli olan bu kelimenin pek çok anlamı bulunur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

 - Zorunluk

 - Sıkıntı

 - Kısıtlama

 - Kesin olarak gereksinim duyulan

 - Zorunlu

 - Kaçınılması imkansız olan

 - Mecburi

 - İhtiyaç

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 TDK'ye Göre Zaruri Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Zaruri kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden birisi olmakla birlikte TDK'ye göre de anlamı çokça araştırılan kelimelerden biri olmaktadır. Bununla beraber zaruri kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre sözlük anlamı şunlardır:

 - Zorunlu

 - Gerekli

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