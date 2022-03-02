Zaruret ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre zaruret kelimesinin anlamı

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Zaruret kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Zaruret kelimesinin aslında zorunluluk kelimesi ile aynı manaya gelecek şekilde kullanıldığını söylemek de mümkündür. Ancak kullanıldığı cümlenin anlamına göre zaruret kelimesinin anlamı da değişiklik gösterebilmektedir.

Zaruret Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Zaruret kelimesinin sıklıkla kullanıldığına denk gelmek mümkündür. Zaruret kelimesi, zorunlu olma durumu manasında kullanılmaktadır. Zaruret kelimesinin anlamı, zorunlu olma durumu ve zorunluluk olarak bilinmektedir. Zaruret kelimesi yaygın olarak kullanılan bir kelime olsa bile eskimiş kelimeler grubunda yer aldığını söylemek mümkündür. Zaruret kelimesi aynı zamanda sıkıntı ve yoksulluk manalarına gelecek şekilde de kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahiptir.

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TDK'ya Göre Zaruret Kelimesinin Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre zaruret kelimesinin anlamı oldukça fazla bir şekilde araştırılmaktadır. Zorunlu olma durumu ve zorunluluk olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda yoksulluk içinde bulunma ve yoksulluk manalarına da gelecek şekilde kullanılmaktadır. Türk dil kurumuna göre zaruret kelimesinin ilk anlamı ise zorunlu olma durumu şeklinde ifade edilebilir.