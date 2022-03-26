Zarf tümleci nedir ve nasıl bulunur? Zarf tümleç örnekleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

Zarf tümleci genel olarak cümle içerisinde kullanılması ile beraber belli bir anlam ifade etmektedir. Tek başına tam olarak bir anlam ifade etmeyen yapılar olarak ön plana çıkar. Ancak cümleyi tamamlaması ile beraber, bazı sorular üzerinden olayı daha net anlatmaktadır. Sınavda çıkacak en yaygın dil bilgisi konuları arasında olduğu için, mutlaka bilmesi gereken kurallardan biridir.

Zarf Tümleci Nedir?

Cümlenin ögelerinden biri olarak zarf tümleci öne çıkmaktadır. Cümle içerisinde diğer söz öbekleri ile beraber kullanılması üzerinden, bazı sorular karşılığında ortaya çıkar. Cümlenin yapısına ve bütünlüğünü oluşturan en önemli cümle öğeleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda genel olarak zarflarla ve edatlar ile beraber kurulur. Bu doğrultuda edatlar ile kurulan zarf tümleci ayrıca edat tümleci olarak da bilinmektedir. Tabii edatlı tümleç tümleç olarak da ifade etmek mümkündür. Diğer bir ifade üzerinden ise zarf tümleci, doğrudan yükleme gösteren bir yapı olarak öne çıkmaktadır. Böylece yüklemin anlamını zaman, durum, yön, miktar, şart ve sebep ile birliktelik açısından tamamlayan kelime ve kelime grupları olarak tanımlanır.

Haberin Devamı

Zarf Tümleci Nasıl Bulunur?

Zarf tümleci açısından en merak edilen konular içerisinde nasıl bulunacağı geliyor. Bu konuda öne çıkan belli başlı bazı sorular bulunmaktadır. Öne çıkan bu sorular yükleme yöneltilir. Böylece soru üzerinden cümle içerisinde gerekli cevap veriliyorsa, o vakit zarf tümleci ortaya çıkarılmış olur.

- Nasıl?

- Ne zaman?

- Ne için?

- Neden?

- Niye?

Bu soruların cevabını veren cümle içerisinde deyim ya da kelime ile kelime grupları varsa, o vakit edat tümleci bulunduğu anlaşılır. Özellikle mutlaka bu sorulara net olarak cümle içerisinde cevap verecek kelime ve kelime gruplarının olması gerekmektedir. Böylece sınavlarda karşılaşılan cümlenin öğeleri eşliğinde, zarf tümlecini kolay bir şekilde bulma şansı elde edilebilir.

Zarf Tümleç Örnekleri İle Konu Anlatımı

Özellikle öne çıkacak olan bazı örnekler ile beraber zarf tümlecini daha kolay bir şekilde anlamak mümkün. Genel ifadesi üzerinden ise cümlenin öğeleri olduğunu söylemek gerekir. Yüklem üzerinden sorulan sorular ile beraber, cümleyi zaman, yön, miktar, şart ve durum gibi birçok unsur üzerinden belirtir.

Haberin Devamı

Çok geçmeden eve geri döndük. (Ne zaman?)

Okula hızlı şekilde gittik. (Nasıl?)

Yurtdışına gittiği İçin onu Bulamadı (Ne İçin)

Bu şekilde yukarıda öne çıkan cümleler ile beraber buradan sorular üzerinden zarf tümleci bulmak mümkün. Aynı zamanda ilgeç olarak da bilinen bu yapı, yukarıdaki siyahla çizilmiş kelime grupları eşliğinde öne çıkmaktadır. Böylece herhangi bir cümle doğrultusunda zarf tümlecine etkin biçimde ortaya çıkarma olanağı elde edilir.

Zarf Tümleci Kullanım Alanları

Zarf tümleci cümle içerisinde genel olarak cümlenin öğeleri şeklinde kullanılır. Bu doğrultuda aynı zamanda zarf tümleci birçok değişik tür üzerinden de ön plana çıkmaktadır. Örneğin zarf ile ya da edat ile kurulan tümleçler bulunur. Özellikle öğrencilerin için sınavlarda çok fazla karşılaşılan dil bilgisi konuları arasında geldiğini söylemek gerekir. Bununla birlikte günlük yaşamda cümle içerisinde nasıl ve ne zaman soruları üzerinden önemli bir yer taşımaktadır. Farkında olmadan cümle içerisinde kullanım ile beraber gerekli olan zaman ve mekan öne çıkar.