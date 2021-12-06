Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zararın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Örnekler:

1- Zararlı Çıkmak

2- Zararından Neresinden Dönülse Kârdır. Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zarar kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Zarar kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yarar

2- Fayda

3- Kâr

4- Kazanç

5- Menfaat

6- Çıkar

7- İktisap

Zarar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Ziyan:

Çeşitli nedenlerden dolayı kişilerin ve kurumların uğradığı maddi kayba ziyan denir. Bu kelime zarar kelimesiyle birlikte ikileme olarak kullanılır.

2- Hasar:

Çevresel nedenlerden dolayı zarar görmeye hasar denir. Bu kelime daha çok binalar ve eşyalar için kullanılır.

3- Kayıp:

Kayıp kelimesi elde olanı yitirmek ve zarara uğramak anlamına gelir.

4- Mazarrat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mazarrat kelimesi de zarar ve ziyan sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Zarar Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Tek bir hata yüzünden tüm emeklerim ''ziyan'' oldu.

2- Yaşadığımız apartman son depremde ''hasar'' gördüğü için taşınmak zorunda kaldık.

3- Maddi ''kayba'' uğradığı için son iki işinde de iflas etti.

4- Uğradığımız bu büyük mazarrattan sonra toparlanabilecek miyiz acaba?