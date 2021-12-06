Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zararın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Örnekler:
1- Zararlı Çıkmak
2- Zararından Neresinden Dönülse Kârdır. Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zarar kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.
Zarar kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yarar
2- Fayda
3- Kâr
4- Kazanç
5- Menfaat
6- Çıkar
7- İktisap
Zarar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Ziyan:
Çeşitli nedenlerden dolayı kişilerin ve kurumların uğradığı maddi kayba ziyan denir. Bu kelime zarar kelimesiyle birlikte ikileme olarak kullanılır.
2- Hasar:
Çevresel nedenlerden dolayı zarar görmeye hasar denir. Bu kelime daha çok binalar ve eşyalar için kullanılır.
3- Kayıp:
Kayıp kelimesi elde olanı yitirmek ve zarara uğramak anlamına gelir.
4- Mazarrat:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan mazarrat kelimesi de zarar ve ziyan sözcükleriyle eş anlamlıdır.
Zarar Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Tek bir hata yüzünden tüm emeklerim ''ziyan'' oldu.
2- Yaşadığımız apartman son depremde ''hasar'' gördüğü için taşınmak zorunda kaldık.
3- Maddi ''kayba'' uğradığı için son iki işinde de iflas etti.
4- Uğradığımız bu büyük mazarrattan sonra toparlanabilecek miyiz acaba?