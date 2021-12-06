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Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zararın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Zarar#Eş Anlamlısı
Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir Zararın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zarar kelimesi, hem maddi hem de manevi kayıplar için kullanılan bir sözcüktür. İşlerin istenildiği gibi gitmemesi sonucu yaşanan olumsuz sonuçlar da zarar olarak nitelendirilir. Bu kelime birçok tamlamada ve deyimde yer alır.

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Örnekler:

1- Zararlı Çıkmak

 2- Zararından Neresinden Dönülse Kârdır. Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zarar kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

 Zarar kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yarar

 2- Fayda

3- Kâr

4- Kazanç

5- Menfaat

6- Çıkar

7- İktisap

 Zarar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Ziyan:

 Çeşitli nedenlerden dolayı kişilerin ve kurumların uğradığı maddi kayba ziyan denir. Bu kelime zarar kelimesiyle birlikte ikileme olarak kullanılır.

 2- Hasar:

 Çevresel nedenlerden dolayı zarar görmeye hasar denir. Bu kelime daha çok binalar ve eşyalar için kullanılır.

 3- Kayıp:

 Kayıp kelimesi elde olanı yitirmek ve zarara uğramak anlamına gelir.

 4- Mazarrat:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan mazarrat kelimesi de zarar ve ziyan sözcükleriyle eş anlamlıdır.

 Zarar Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- Tek bir hata yüzünden tüm emeklerim ''ziyan'' oldu.

 2- Yaşadığımız apartman son depremde ''hasar'' gördüğü için taşınmak zorunda kaldık.

 3- Maddi ''kayba'' uğradığı için son iki işinde de iflas etti.

 4- Uğradığımız bu büyük mazarrattan sonra toparlanabilecek miyiz acaba?

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#TDK#Zarar#Eş Anlamlısı

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