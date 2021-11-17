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Zarafet nedir, ne anlama gelir? Zarafet ve zarif olmak ne demek?

#Zerafet#TDK#Kelime
Zarafet nedir, ne anlama gelir Zarafet ve zarif olmak ne demek

Günümüzde hem sosyal hayatımınızda hem de yazılı ve görsel basında sıkça karşılaştığımız kelimeler arasında zarafet yer alıyor. Son zamanlarda çok sık araştırılan bu kelime, vatandaşlar tarafından çok kullanılıyor. Bu kelime, Türkçe’de gem tek başına hem de başka kelimelerle birlikte kullanılıyor. Zarafet nedir, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Zerafet kelimesi, günlük hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan bu kelime, güzel anlamları ile dikkat çekiyor.

 Zerafet Nedir?

 Zarafet kelimesi, günlük hayatta vatandaşların sıkça kullandığı kelimeler arasında yer alıyor. Uzun yıllardan beri dilimizde sıkça var olan zarafet kelimesi, yurttaşların hem günlük hayat hem de sosyal medyada kullandığı ve yararlandığı kelimeler arasında yer alıyor. Zarafet kelimesi, Arapça’dan dilimize geçmiştir. TDK sözlük anlamına göre, zerafet kelimesi zariflik demektir.

 Zerafet Ne Anlama Gelir?

 Zerafet kelimesi, pek çok kelime gibi Türkçe’de farklı anlamları olan ve yazılış biçimleri ile birbirinden ayrılan kelimeler arasında yer alır. Zerafet kelimesi dilimizdeki Anlamı ile, hoşluk, zariflik, incelik ve güzellik anlamına gelir.

 Zarafet ve Zarif Olmak Ne Demek?

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 Zarafet şekil, çekicilik, durum, konuşma ve davranışlarıyla beğenilen, hoşa giden anlamına gelir. Zarafet dendiği zaman ilk akla gelen şey, kendimize ve başkalarına karşı olan davranışlarımızdır. Eğer kendinize karşı davranışlarınız güzel ve olumlu ise, toplumdaki davranış biçiminiz de öyle olacaktır.

 Zerafet kelimesi, insanlara karşı nazik davranan, nezaketli ve hoşgörülü kişilere denir. Aynı zamanda abartıdan uzak, sade ama duruşu ve şekli ile dikkat çeken nesneler için de bu kelime tercih edilir. Zariflik, zarif davranış ya da zarif olma durumu ve zarafet şeklinde de tanımlanır. Güzellik ise, estetik bir zevk, hoşlanma, coşku, hüsün, duygusu uyandıran niteliktir. İnce davranış gösterme, nezaket ve zarafet anlamına gelir.

 Zarif olmak, ince ve nazik olmak şeklinde de tanımlanabilir. Dilimizde çok uzun yıllardan beridir sıkça kullanılan bu kelime, insanlara karşı özenli, nazik, düşünceli, kibar, dikkatli davranan kişiler için sıkça kullanılır. Zarif insanlar, karşısındaki kişiyi kırmaktan çekinir ve buna göre davranır. Zarifin bir diğer anlamı ise, kibar ve abartıdan uzak demektir. Bu anlamı ile zariflik daha çok takılar için kullanılır.

 Zerafet Zariflik Nedir?

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 Zariflik, zarif davranış ya da zarif olma durumu ve zarafet olarak tanımlanır. Güzellik ise, genellikle coşku, estetik bir zevk, hüsün, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik anlamında kullanılır. İnce davranış gösterme, nezaket, zarafet manasına gelir.

 Zerafet Kelimesinin Dilimizdeki Yeri

 Zarafet kelimesi, çok uzun yıllardan beri ince, kibar, hoş ve güzel kişileri simgelemek için kullanılıyor. Bu kelime, dilimize Arapçadan geçmiş olan çok köklü bir geçmişe sahiptir. Zariflik kelimesi hem bir davranışı hem bir kişiyi hem de bir nesneyi simgelemek için kullanılabilir. Dilimizde kullanılan pek çok kelimede de olduğu gibi zerafet kelimesinin de tek başına ve başka kelimelerle kullanıldığı zaman kazandığı anlam farklılaşır. Zarafet kelimesi, kullanıldığı cümleye göre farklı bir anlam kazanır. Zarafet estetik, hoş anlamında da dilimizde çok sık kullanılır.

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 Vatandaşların dilimizde çok sık kullandığı zarafet kelimesi, cümlede kullanıldığı şekle göre anlam kazanır. Zarafet kelimesinin TDK anlamı ise güzellik ve hoşluktur.

 Zarafet Doğrusu Nasıl Yazılır?

 Zarafet kelimesi, dilimizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin "Zerafet" şeklinde yazılması yazım yanlışlığına yol açıyor. Kelimeyi doğru yazmak isteyen kişilerin kesinlikle bu kelimeyi "zarafet" şeklinde yazması gerekiyor. Yazım yanlışlığını önlemek için kelimenin yazılışına dikkat etmek gerekir.

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#Zerafet#TDK#Kelime

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