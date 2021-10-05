Zarafet ne demek? Zarafet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bitcoin 1 ayın zirvesinde 100 bin dolarlı seviyeler...Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'#Bitcoin (BTC)
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
G.Sarayın eski yıldızından çarpıcı sözler Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalıG.Saray'ın eski yıldızından çarpıcı sözler! "Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalı"#Galatasaray
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiyeden Yunanistana diyalog çağrısıTürkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı#Bakan Akar
Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurduEndişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu#Evergrande
Fransa diken üstünde Kriz masası oluşturuldu...Fransa diken üstünde! Kriz masası oluşturuldu...#Fransa
Otobüsle seyahat edecekler dikkat Bakanlık şartı kaldırdıOtobüsle seyahat edecekler dikkat! Bakanlık şartı kaldırdı#Otobüs
Küresel kiriz kapıda... Son uyarı 5 milyar insanı etkileyecekKüresel kiriz kapıda... Son uyarı! 5 milyar insanı etkileyecek#İklim Krizi
‘Cinsel istismar’ iddiası çok konuşulmuştu İşte sahte şeyhin cezası‘Cinsel istismar’ iddiası çok konuşulmuştu! İşte sahte şeyhin cezası#Konya
Korkutan görüntü Deniz yeşile büründü: Görünce çok şaşırdımKorkutan görüntü! Deniz yeşile büründü: Görünce çok şaşırdım#Deniz
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
Burak Sergenin ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destekBurak Sergen'in ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destek!#Burak Sergen
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Zarafet ne demek? Zarafet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Zarafet#TDK
Zarafet ne demek Zarafet kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zarafet kelimesinin sözlük anlamı inceliktir. Kelimenin sıfat hali zarif şeklinde yazılır. Bu ismin müennes hali olan Zarife ise, ülkemizde kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. Zarafet kelimesinin sonuna getirilen birçok ekle birlikte yeni sözcükler türetilmiştir. Örneğin zarafet-nüma, incelik gösteren manasına gelir. Zarafet ne demek, TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Zarafet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- İncelik

2- Rikkat

3- Nefaset

4- Güzellik

5- Letafet

6- Şirinlik

7- Halavet

 Zarafet Ne Demek?

  1. yüzyılda literatüre giren zarafet kelimesi, hem şirin ve tatlı olmak hem de kibarlık anlamına gelir.

 Zarafet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Zarafet kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Kibar ve nazik olmak

 İkinci Anlamı: Kişinin hem sözleriyle hem de davranışlarıyla çevresindeki insanlardan büyük beğeni toplaması

 Örnek Cümleler:

 1- Çevremizde zarafetten nasibini almamış çok kaba insanlar var.

 2- İclal Hanım, zarafetiyle herkesi büyüledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Zarafet#TDK