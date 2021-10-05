Zarafet ne demek? Zarafet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Zarafet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- İncelik

2- Rikkat

3- Nefaset

4- Güzellik

5- Letafet

6- Şirinlik

7- Halavet

Zarafet Ne Demek?

yüzyılda literatüre giren zarafet kelimesi, hem şirin ve tatlı olmak hem de kibarlık anlamına gelir.

Zarafet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Zarafet kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kibar ve nazik olmak

İkinci Anlamı: Kişinin hem sözleriyle hem de davranışlarıyla çevresindeki insanlardan büyük beğeni toplaması

Örnek Cümleler:

1- Çevremizde zarafetten nasibini almamış çok kaba insanlar var.

2- İclal Hanım, zarafetiyle herkesi büyüledi.