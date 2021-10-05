Zarafet ne demek? Zarafet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Zarafet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.
1- İncelik
2- Rikkat
3- Nefaset
4- Güzellik
5- Letafet
6- Şirinlik
7- Halavet
Zarafet Ne Demek?
Zarafet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Zarafet kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Kibar ve nazik olmak
İkinci Anlamı: Kişinin hem sözleriyle hem de davranışlarıyla çevresindeki insanlardan büyük beğeni toplaması
Örnek Cümleler:
1- Çevremizde zarafetten nasibini almamış çok kaba insanlar var.
2- İclal Hanım, zarafetiyle herkesi büyüledi.