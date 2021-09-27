Zarafet Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Zarafet Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Zarafet kelimesi gündelik yaşamda sık kullanılan ve taşıdığı anlam üzerinden yaygın değerlendirilen kelimelerden biridir. Ancak özellikle nasıl yazılacağı konusunda çok fazla yazım hatası gerçekleşmektedir.

Zarafet Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde yazımı, ‘Zarafet’ şeklinde öne çıkar. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken kelime içerisindeki sesli harflerdir. Genel olarak ise hoşluk, güzellik ve incelik gibi anlamlara gelir.

TDK'ya Göre Zarafet Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında bu kelimenin doğru ve yanlışı üzerinden aradaki farkı ayırt etmek mümkün.

Zarafet (Doğru)

Zerafet (Yanlış)

Görüldüğü üzere iki farklı kelime üzerinden aradaki yanlış ve doğruyu kolay bir şekilde ayırt etmek mümkün. Böylece yazım hatası yapmadan farklı yerlerde kullanılabilir ve aynı zamanda doğru şekilde telaffuz edilebilir. Günlük yaşamda da çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir.