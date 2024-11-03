‘Zanaat atölyeleri’ 81 ilde açılıyor

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"Destekleme Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu" çerçevesinde atölyeler, 81 ilde valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, örgün ilköğretim ortaöğretim kurumlarında en az 7’inci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere açılıyor.

270 OKULDA UYGULANDI

Meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme imkânı sunmak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında geçtiğimiz Temmuz ayında açılan zanaat atölyeleri, 10 ilde 196 okulda uygulamaya konulmuştu. Daha sonra talepler üzerine 18 ilde 270 okulda uygulanan çalışmalardan, 129 farklı modüler kurs programında 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri yaz boyunca ücretsiz olarak faydalandı.

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Zanaat atölyeleri, öğrencilere meslekleri tanıma, atölye ortamını deneyimleme ve farklı alanlarda temel beceri kazanma imkânı sunarak öğrencileri gelecekteki kariyerlerini belirleme noktasında desteklemeyi hedefliyor. Atölyeler, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlıyor.