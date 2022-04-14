Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Zaman Zarfı Nedir Ve Ekleri Nelerdir? Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

Zaman Zarfı Nedir Ve Ekleri Nelerdir Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

Cümlede geçen fiil ya da fiillerin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bildiren sözcüklere zaman zarfı denir. Cümledeki zaman zarflarını bulmak için yükleme ne zaman sorusu yöneltilir. Örneğin: ''Yarın hep birlikte bowling oynamaya gideceğiz.'' - Ne zaman? - Yarın. Zaman zarfı nedir ve ekleri nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.

Haberin Devamı

 Cümle içindeki zaman zarflarını bulmak için fiile sorulabilecek diğer sorular şunlardır:

 1- Ne vakte kadar? Örneğin: Yarına kadar onu arayacağım.

 2- Ne zamandan beri? Örneğin: Dünden beri kendisinden haber alınamıyor. 

 Zaman Zarfı Nedir ve Ekleri Nelerdir? 

 Yüklemin özne tarafından ne kadar sürede ya da ne zaman yapıldığını belirten kelime ve kelime grupların zaman zarfı denir. 

 Başlıca zaman zarfı ekleri şunlardır:

 -Leyin / Akşamleyin

 -A, -E / Yarına - Haftaya

 -Ları, Leri / Kışları

 -De, -Da / Yaz Tatilinde 

 Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı 

 A- GELECEK ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI 

 1- ''Yarın'' çiftliğe gidip büyük babamı ziyaret edeceğiz.

 2- ''Haftaya'' sen de bizimle maç izlemeye gelecek misin?

 3- ''Önümüzdeki yaz'' buradan 2 saat uzaklıktaki bir yerde kamp kuracağız. 4- Babam ''haftaya'' hastaneden taburcu edilecek.

Haberin Devamı

 5- Onu ''ilk fırsatta'' arayacağım.

 6- ''Yarından tezi yok'' her şeyi bir kenara bırakıp sadece derslerime odaklanacağım.

 7- ''İki gün'' sonra ben de annemlerin yanına geçeceğim.

 8- Uzmanlara göre ''elli yıl içinde'' dünyanın enerji kaynakları bitme noktasına gelecek. 

 B- ŞİMDİKİ ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI 

 1- ''Bu yaz'' ilk defa yurt dışına çıkacağım için çok heyecanlıyım.

 2- Eski sevgilin, dünden beri seni sorup duruyor.

 3- ''Hasta olduğum günden beri'' derslerime doğru düzgün çalışamıyorum. 4- Onunla ''yeniden'' bir araya gelmeyi düşünmüyorum.

 5- ''Bu hafta sonu'' bir planın yoksa bizimle sinemaya gelir misin?

 6- Yazları ''genelde'' Bursa'da ve Tekirdağ'da oluyorum.

 7- ''Artık'' kime güveneceğime şaşırmış durumdayım. 

 C- GENİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI 

 1- Sabahları erken kalkıp ormanda ''saatlerce'' yürür.

 2- O ''genellikle'' hafta sonları da ofiste olur ve tüm gün çalışır.

 3- Kararsız biri olduğu için ''sık sık'' fikrini değiştirir.

 4- ''Gün gelir'' insan bu şehri terk etmek ister ama bunu bir türlü yapamaz.

 5- ''Birisine kızdığı zaman'' bağırıp çağırmak yerine odasına kapanıp sakinleşmeyi bekler.

 6- Buraları ''geceleri'' pek güvenli değildir.

Haberin Devamı

 7- ''Boş vakitlerinde'' neler yaparsın? 

 D- DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI 

 1- ''Kaç zamandır'' yalan söyleyip hepimizi ayakta uyutmuş.

 2- Söylediğine göre, ''dünden beri'' kız arkadaşından haber alamıyormuş.

 3- Oturdukları mahallede ''iki günden beri'' elektrik kesikmiş.

 4- ''Haftalardır'' yüksek bir konsantrasyonla sınava hazırlanıyormuş.

 5- ''Geçen yazdan bu'' yana cep telefonu kullanmıyormuş.

 6- ''İki seneden beri'' hayatına kimseyi almıyormuş.

 7- Anemi hastası olduğu için ''kış aylarında'' çok üşüyormuş.

 8- Balo ''bir sonraki güne'' ertelenmiş.

 9- ''Son kavgamızdan sonra'' beni bir daha asla üzmeyeceğim söz vermişti. 

 E- GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİN ZAMAN ZARFI

Haberin Devamı

 1- ''Bugün'' sen de benim aklımdan geçtin.

 2- ''Sevgilisi onu terk ettiğinden beri'' kendisini bir türlü toparlayamadı.

 3- ''Dünden beri'' odasından dışarı çıkmadı.

 4- ''Bu kitabı okuduğum günden bu yana'' hayata ve ilişkilere bakış açım tamamen değişti

 5- Dosyayı gönderdiğim yayınevleri, ''henüz'' olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

 6- Feridun Bey ''İki saat önce'' buradaydı.

 7- ''Biraz önce'' yemek sipariş ettik.

 8- İnternetten sipariş ettiğimiz kitaplar ''iki gün'' gecikmeyle de olsa geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı