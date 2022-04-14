Zaman Zarfı Nedir Ve Ekleri Nelerdir? Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

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Cümle içindeki zaman zarflarını bulmak için fiile sorulabilecek diğer sorular şunlardır:

1- Ne vakte kadar? Örneğin: Yarına kadar onu arayacağım.

2- Ne zamandan beri? Örneğin: Dünden beri kendisinden haber alınamıyor.

Zaman Zarfı Nedir ve Ekleri Nelerdir?

Yüklemin özne tarafından ne kadar sürede ya da ne zaman yapıldığını belirten kelime ve kelime grupların zaman zarfı denir.

Başlıca zaman zarfı ekleri şunlardır:

-Leyin / Akşamleyin

-A, -E / Yarına - Haftaya

-Ları, Leri / Kışları

-De, -Da / Yaz Tatilinde

Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

A- GELECEK ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI

1- ''Yarın'' çiftliğe gidip büyük babamı ziyaret edeceğiz.

2- ''Haftaya'' sen de bizimle maç izlemeye gelecek misin?

3- ''Önümüzdeki yaz'' buradan 2 saat uzaklıktaki bir yerde kamp kuracağız. 4- Babam ''haftaya'' hastaneden taburcu edilecek.

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5- Onu ''ilk fırsatta'' arayacağım.

6- ''Yarından tezi yok'' her şeyi bir kenara bırakıp sadece derslerime odaklanacağım.

7- ''İki gün'' sonra ben de annemlerin yanına geçeceğim.

8- Uzmanlara göre ''elli yıl içinde'' dünyanın enerji kaynakları bitme noktasına gelecek.

B- ŞİMDİKİ ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI

1- ''Bu yaz'' ilk defa yurt dışına çıkacağım için çok heyecanlıyım.

2- Eski sevgilin, dünden beri seni sorup duruyor.

3- ''Hasta olduğum günden beri'' derslerime doğru düzgün çalışamıyorum. 4- Onunla ''yeniden'' bir araya gelmeyi düşünmüyorum.

5- ''Bu hafta sonu'' bir planın yoksa bizimle sinemaya gelir misin?

6- Yazları ''genelde'' Bursa'da ve Tekirdağ'da oluyorum.

7- ''Artık'' kime güveneceğime şaşırmış durumdayım.

C- GENİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI

1- Sabahları erken kalkıp ormanda ''saatlerce'' yürür.

2- O ''genellikle'' hafta sonları da ofiste olur ve tüm gün çalışır.

3- Kararsız biri olduğu için ''sık sık'' fikrini değiştirir.

4- ''Gün gelir'' insan bu şehri terk etmek ister ama bunu bir türlü yapamaz.

5- ''Birisine kızdığı zaman'' bağırıp çağırmak yerine odasına kapanıp sakinleşmeyi bekler.

6- Buraları ''geceleri'' pek güvenli değildir.

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7- ''Boş vakitlerinde'' neler yaparsın?

D- DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE ZAMAN ZARFI

1- ''Kaç zamandır'' yalan söyleyip hepimizi ayakta uyutmuş.

2- Söylediğine göre, ''dünden beri'' kız arkadaşından haber alamıyormuş.

3- Oturdukları mahallede ''iki günden beri'' elektrik kesikmiş.

4- ''Haftalardır'' yüksek bir konsantrasyonla sınava hazırlanıyormuş.

5- ''Geçen yazdan bu'' yana cep telefonu kullanmıyormuş.

6- ''İki seneden beri'' hayatına kimseyi almıyormuş.

7- Anemi hastası olduğu için ''kış aylarında'' çok üşüyormuş.

8- Balo ''bir sonraki güne'' ertelenmiş.

9- ''Son kavgamızdan sonra'' beni bir daha asla üzmeyeceğim söz vermişti.

E- GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİN ZAMAN ZARFI

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1- ''Bugün'' sen de benim aklımdan geçtin.

2- ''Sevgilisi onu terk ettiğinden beri'' kendisini bir türlü toparlayamadı.

3- ''Dünden beri'' odasından dışarı çıkmadı.

4- ''Bu kitabı okuduğum günden bu yana'' hayata ve ilişkilere bakış açım tamamen değişti

5- Dosyayı gönderdiğim yayınevleri, ''henüz'' olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

6- Feridun Bey ''İki saat önce'' buradaydı.

7- ''Biraz önce'' yemek sipariş ettik.

8- İnternetten sipariş ettiğimiz kitaplar ''iki gün'' gecikmeyle de olsa geldi.