Zaman Sana Uymazsa Sen Zamana Uy atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Zaman Sana Uymazsa Sen Zamana Uy Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yaşanılan zamanın koşulları değişime uğrayabilir. Bu durum olağandır ve şartlar bize uyacağı gibi uymaya da bilir. Bu gibi durumda çağın gerisinde kalmak olumsuz bir durumdur. Zaman sana uymazsa sen zamana uy atasözümüz de bunu anlatmaktadır. Eğer çevrenizdekiler değişiyor, yaşantınız değişiyor ise siz buna ayak uydurmalısınız. Çünkü ilerleyen bir şeyi kendinize göre durduramaz ya da uyarlayamazsınız.

Zaman Sana Uymazsa Sen Zamana Uy Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer etrafınızda zamana uymakta ayak direten bir tanıdığınız varsa ona şu cümleyi kurabilirsiniz; Zamanı durdurmak imkansızdır, zaman sana uymazsa sen zamana uy.