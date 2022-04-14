Zaman Bükülmesi Nedir? Uzay - Zaman Bükülmesim Tam Olarak Ne Anlama Gelir

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Uzay bilimciler çekim dalgalarını gözlemlemişlerdir. Böylelikle Einstein’ın yıllar önce söylediği Kütle Çekim Teorisi doğrulanmıştır.

Zaman Bükülmesi Nedir?

Işık, bulunduğu ortama göre hızı bir miktar değişmektedir. Biz bu hızı sabit kabul etmekteyiz. Aynı zamanda ışığın her zaman doğrusal bir yol izlediğini bilmekteyiz. Yıllar önce Einstein ışığın doğrusal olarak ilerlemesini sorgulamıştır. Uzun süreli bir çalışma yaparak büyük cisimlerin yanında geçen ışık doğrusal ilerleyemez ve bükülür demiştir.

Arthur Eddington bu teoriyi ispatlamıştır. Bu teoriyi ispatlayabilmek için güneş tutulmasını beklemiştir. Bunun sebebi Güneş tutulması gerçekleştiği zaman bükülen ışıklar görülecekti. Güneşin arkasında olan yıldızlardan yayılan ışıkları görebildi ve Einstein’ın fikrini ispatlamış oldu.

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Uzay-Zaman Bükülmesi Tam Olarak Ne Anlama Gelmektedir?

Einstein ve Eddington’a göre ışık her zaman doğrusal bir şekilde ilerlememektedir. Uzay-zaman bükülmesi ortaya çıkmıştır.

Uzayı çarşaf olarak düşünüldüğünde çarşafın üzerine büyük bir cisim koyduğumuzda çarşaf aşağı doğru bükülecektir. Işık bu çarşaf üzerinde doğrusal yolda ilerlerken bu bükülen yerden etkilenecektir. Etkilenen ışık böylelikle yer değiştirir. Yani büyük cisimler diğer cisimlerin görüntülerini başka yöne kaydırabilmektedir.

Uzay-zaman bükülmesinin diğer bir açıklaması da şu şekildedir. Işık doğrusal bir şekilde gelirken Güneş’in kütle çekiminden etkilenir ve Güneş’in kütle merkezine doğru bükülür. Böylelikle uzayda sapma olacaktır.