Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Zaid Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Zaid Kelimesinin Anlamı

Zaid Ne Demek, Ne Anlama Gelir Arapçada Zaid Kelimesinin Anlamı

Bir isim olarak öne çıkan Zaid, yabancı kökenli bir kelime şeklinde de ifade edilebilir. Taşımış olduğu anlam ile beraber isim olarak pek çok kişinin merak ettiği adlar arasında yer almaktadır. Peki Zaid ne demek, ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Arapça kökenli bir kelime olan Zahit erkek çocukları için kullanılan bir isim olarak öne çıkar. Aynı zamanda Türkçe üzerinden de belli bir karşılığı bulunur. Ancak Türkçede pek fazla değerlendirilen bir isim olmadığını ifade etmek mümkün. 

 Zaid Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Zaid İsmi taşıdığı anlam ile beraber Türkçe üzerinden belli bir anlam sunar. 

 - Artan

 - Artıran 

 Yukarıda ifade edilen farklı sözcükler ile beraber Zaid ismi karşılık buluyor. Özellikle erkek çocuklar için kullanılan bir isim olduğunu ifade etmek gerekir. Genelde tek başına kullanılması ile beraber başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün. Son dönemlerde yine merak edilen ve İnternetten araştırılan isimler içerisinde yer almaktadır. 

 Arapçada Zaid Kelimesinin Anlamı 

Haberin Devamı

 Arapçada bir kelime olarak da kullanılan Zaid, aynı zamanda erkek çocukları adına isim şeklinde değerlendirilir. Bu doğrultuda kelime anlamı üzerinden bakıldığı vakit ‘artan ya da artıran’ şeklinde bir anlama sahiptir. Bu anlamları üzerinden belli başlı eserlerde ve kaynaklarda karşılaşıldığında cümle daha iyi biçimde idrak edebilir. Tabii isteğe bağlı olarak erkek çocukları için bir isim şekilde de kullanmak mümkün.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter