Zahmetsiz Rahmet Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta emek verilmeden çalışılmadan hiçbir şey kazanılmaz. Sonuca varılamaz. Hayallere ve amaçlara ulaşılırken sıkıntı çekilebilir çok zaman harcanabilir. Zahmetsiz rahmet olmaz atasözü gündelik hayatta sık rastlanan atasözlerinden biridir. Zahmetsiz rahmet olmaz atasözü emek verilen ve sonuca varılan konular üzerinden yola çıkılarak söylenen bir atasözüdür.

Zahmetsiz Rahmet Olmaz Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

Çaba gösterilmeden, sıkıntı çekilmeden, istenilen güzel sonuç elde edilemez. Hiç kimseye hak etmediği bir şey verilmez. Sıkıntı çekilmeden, uğraşılmadan, istenilen sonuç elde edilemez. Her nimetin bir külfeti vardır. Sıkıntı çekmeden, bazı özverilerde bulunmadan, yorulmadan hiçbir şey elde edilemez. Her güzel sonuç için çabalamak gerekir. Hiç zahmet çekmeden bir şeylere ulaşmayı bekleyenler boşa umut beslemektedir. Çalışıp çabalamadan işlerinden güzel sonuç uman kişileri ikaz için söylenir.

Zahmetsiz Rahmet Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Sınavdan yüksek not almak için düzenli ve gerekli şekilde çalışman gerekir. Unutmak ki zahmetsiz rahmet olmaz.