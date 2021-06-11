Zahir ne demek? TDK'ya göre zahir kelimesinin anlamı nedir? Zahir sözlük anlamı

Zahir sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir. 1- Açık 2- Ayan 3-Apaçık 4- Dış 5- Görünüm

Zahir Ne Demek?

Batın kelimesiyle zıt anlamlı olan zahir, bir şeyin dış görünüşü ve görünen yüzü anlamına gelir. Bunun dışında tasavvufta dünya ve evren de zahir olarak tanımlanmıştır. Bir şeyin batıni yönü iç yüzü anlamına gelir. Duyularla algılanabilen, tüm somut gerçeklikler ise zahir olarak tanımlanır.

İslam'da ilimler batıni ve zahiri olarak ikiye ayrılır. Mantık, kimya ve biyoloji gibi ilimler, zahiri ilim olarak nitelendirilir.

TDK'ya Göre Zahir Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre zahir kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Apaçık belli olan, herkesin hemfikir olduğu konu ya da olay

İkinci Anlamı: Görünüşe bakılırsa, görüldüğü üzere

Üçüncü Anlamı: Kuşkuya yer vermeyecek şekilde, hiç şüphesiz.

Zahir Sözlük Anlamı

Zahir kelimesinin sözlük anlamı apaçık ortada olan ve dış görünüştür.

Örnek Cümleler:

1- Her meselenin bir zahiri bir batıni olmak üzere iki farklı yönü vardır.

2- Zahiren mutlu görünsem de içim kan ağlıyor.