Zafiyet ne demek, ne anlama gelir? Zafiyet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Dünyanın gözü Kazakistanda... Erdoğandan kritik temaslarDünyanın gözü Kazakistan'da... Erdoğan'dan kritik temaslar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi YÖK Başkanından açıklamaÜniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama#YÖK
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Yıllar sonra anlattı: Prens Charlesın kafasına oyuncak telefon fırlatmışYıllar sonra anlattı: Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlatmış#Lily Collins
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Zafiyet ne demek, ne anlama gelir? Zafiyet kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zafiyet#Zafiyet Ne Demek
Zafiyet ne demek, ne anlama gelir Zafiyet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen zafiyet kelimesi za'f sözcüğünden türetilmiştir. Za'f güçten düşmek ve dermansız kalmak anlamına gelirken zafiyet kelimesi, zayıflık demektir. Zayıf ve güçsüz kişilere zafi denir. Bu kelimenin fiil hali ''zafiyet geçirmek'' şeklinde yazılır. Zafiyet ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Zafiyet kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Zafiyet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İllet 2- Maraz 3- Hastalık 4- Zayıflık 5- Sıskalık 6- Kıran 7- Dermansızlık

 Zafiyet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren zafiyet kelimesi, zayıflık anlamına gelir. ''Kadidi çıkmak'' ve ''bir deri bir kemik kalmak'' deyimleri zafiyet ile eş anlamlıdır. Bu sözcük mecazen aşırı yorulmak ve bitap düşmek manasında da kullanılır.

 Kelimenin isim hali ''zaaf'' şeklinde yazılır. Zaaf, bir şeye karşı aşırı düşkün olmak anlamında da kullanılır. Örneğin: ''Güzel kokulara karşı zaafım var.''

 Zafiyet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Zafiyet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Açlığa ya da hastalığa bağlı nedenlerle zayıflamak

 İkinci Anlamı: Güçten düşmek, takatsiz kalmak

 Zafiyet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Zavallı çocukla kimseyle ilgilenmeyince zafiyet geçirip hastanelik olmuş.

 (Zayıflık anlamında kullanılmış)

Haberin Devamı

 2-Bu yıl üzerime çöken zafiyetten kurtulmak için en az iki hafta tatil yapmalıyım.

 (Güçsüzlük, halsizlik anlamında kullanılmış)

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Zafiyet#Zafiyet Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs