Zafiyet ne demek, ne anlama gelir? Zafiyet kelimesinin TDK sözlük anlamı

Zafiyet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İllet 2- Maraz 3- Hastalık 4- Zayıflık 5- Sıskalık 6- Kıran 7- Dermansızlık
Zafiyet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Kelimenin isim hali ''zaaf'' şeklinde yazılır. Zaaf, bir şeye karşı aşırı düşkün olmak anlamında da kullanılır. Örneğin: ''Güzel kokulara karşı zaafım var.''
Zafiyet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Zafiyet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Açlığa ya da hastalığa bağlı nedenlerle zayıflamak
İkinci Anlamı: Güçten düşmek, takatsiz kalmak
Zafiyet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Zavallı çocukla kimseyle ilgilenmeyince zafiyet geçirip hastanelik olmuş.
(Zayıflık anlamında kullanılmış)
2-Bu yıl üzerime çöken zafiyetten kurtulmak için en az iki hafta tatil yapmalıyım.
(Güçsüzlük, halsizlik anlamında kullanılmış)