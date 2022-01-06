Zafiyet ne demek, ne anlama gelir? Zafiyet kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Zafiyet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İllet 2- Maraz 3- Hastalık 4- Zayıflık 5- Sıskalık 6- Kıran 7- Dermansızlık

Zafiyet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren zafiyet kelimesi, zayıflık anlamına gelir. ''Kadidi çıkmak'' ve ''bir deri bir kemik kalmak'' deyimleri zafiyet ile eş anlamlıdır. Bu sözcük mecazen aşırı yorulmak ve bitap düşmek manasında da kullanılır.

Kelimenin isim hali ''zaaf'' şeklinde yazılır. Zaaf, bir şeye karşı aşırı düşkün olmak anlamında da kullanılır. Örneğin: ''Güzel kokulara karşı zaafım var.''

Zafiyet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Zafiyet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Açlığa ya da hastalığa bağlı nedenlerle zayıflamak

İkinci Anlamı: Güçten düşmek, takatsiz kalmak

Zafiyet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Zavallı çocukla kimseyle ilgilenmeyince zafiyet geçirip hastanelik olmuş.

(Zayıflık anlamında kullanılmış)

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2-Bu yıl üzerime çöken zafiyetten kurtulmak için en az iki hafta tatil yapmalıyım.

(Güçsüzlük, halsizlik anlamında kullanılmış)